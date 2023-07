BPER Banca e FEI, siglato accordo da 110mln a sostegno delle PMI

BPER Banca, accordo con FEI da 110 milioni di euro per promuovere investimenti sostenibili e innovativi rivolti alle PMI e mid-cap: focus sui settori cultura e creatività

È stato siglato oggi, a Milano, l'accordo tra BPER Banca e FEI, Fondo Europeo per gli Investimenti che fa parte del Gruppo BEI. L'accordo, che consta della garanzia FEI da 110 milioni di euro, promuoverà gli investimenti realizzati dalle piccole e medie imprese (PMI) e dalle mid-cap di piccole dimensioni nel campo della sostenibilità, dell'innovazione, della digitalizzazione e, in misura minore, nei settori della cultura e della creatività.

Il finanziamento è stato siglato da Alessandro Tappi Chief Investment Officer del FEI e da Stefano Vittorio Kuhn, Chief Retail & Commercial Banking Officer di BPER Banca, sancendo in questo modo un rapporto di collaborazione duraturo tra le due realtà. Grazie al sostegno del FEI e alla garanzia InvestEU (il programma dell'Unione europea che punta a mobilitare almeno 372 miliardi di euro di investimenti per le priorità strategiche dell'UE entro il 2027) da cui è assistito, BPER Banca proseguirà nella promozione di un'economia verde e sostenibile, ma sarà l'occasione per aprirsi maggiormente a investimenti nei settori della cultura e della creatività, accompagnando le imprese all'interno dell'ecosistema italiano.

Come spiegato infatti da da Stefano Vittorio Kuhn, Chief Retail & Commercial Banking Officer di BPER Banca, "le piccole medie imprese devono essere aiutate ad ampliare l'angolo di visione. Le grandi e grandissime imprese hanno opportunità per competizione, per scenari di mercato, di confrontarsi e avere una vista più alta. Tipicamente, le PMI ne hanno invece questo tipo di necessità e per questo BPER Banca sente forte la responsabilità di poter dare dei suggerimenti di indirizzo. Utilizzare strumenti come questo, immaginare di anticipare magari degli investimenti che vadano verso l'ESG, che è ciò che contraddistinguerà l'economia Europea nei prossimi anni in maniera molto significativa, fa parte di quell'indirizzo di suggerimento che ci permettiamo di dare i nostri clienti".

Paolo Gentiloni, Commissario europeo per l'Economia, ha dichiarato: "InvestEU rappresenta uno strumento fondamentale per sostenere le piccole e medie imprese attive in tutta Europa, anche nei settori della cultura, della creatività, del digitale e della sostenibilità. L'accordo InvestEU favorirà i progressi dell'Italia verso un'economia resiliente che sia al tempo stesso più verde e innovativa. Anche grazie a questo tipo di sostegno le imprese italiane potranno crescere e creare posti di lavoro di qualità".

L'accordo, è stato sottolineato oggi, coinvolge naturalmente anche il Banco di Sardegna, comprendendo nell'accordo siglato con FEI tutta la rete di BPER Banca. Il Direttore Generale del Banco di Sardegna, Giuseppe Cuccurese, ha dichiarato: "Con la firma di questo accordo anche il Banco di Sardegna potrà disporre di un importante strumento a supporto delle imprese che investono in progetti di sviluppo innovativi e sostenibili, affiancando alla propria gamma di prodotti e servizi le opportunità offerte dal Fondo Europeo per gli Investimenti, a conferma del ruolo di riferimento del Gruppo BPER nei confronti del tessuto produttivo".

Le parole di Stefano Vittorio Kuhn, Chief Retail & Commercial Banking Officer di BPER Banca ad affaritaliani.it

A margine dell'evento, Stefano Vittorio Kuhn, Chief Retail & Commercial Banking Officer di BPER Banca ha spiegato: "l'importanza dell'accordo risiede nella possibilità di mettere a disposizione delle aziende italiane dei fondi con garanzia di un ente, il Fondo Europeo per investimenti-FEI, che consentono di poter avere un accesso facilitato al credito e oggettivamente anche delle condizioni più mitigate e in un'ottica di sostegno verso le attività ESG. Fondamentale per BPER Banca è essere attore e partner principali con le istituzioni comunitarie perché questo è uno scenario oggettivamente anche evolutivo e per noi è un fattore dirimente".