BPER Banca, insegna rossa contro la violenza sulle donne

BPER Banca, al Diamantino l'insegna si colora di rosso per la Giornata contro la violenza sulle donne

L'insegna luminosa installata sul Diamantino, sede milanese di BPER Banca, rimarrà colorata di rosso in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. Il rosso è, infatti, anche il colore scelto per il progetto “Insieme per le Donne”, attivato da BPER per la ricorrenza.

Obiettivo della proposta di BPER è aiutare tutte le donne che hanno intrapreso il percorso di uscita dalla violenza, ma che non hanno a loro disposizione risorse sufficienti per una vera autonomia, sia economica che abitativa.

L'iniziativa è un ulteriore segno di vicinanza e sensibilizzazione che BPER Banca mostra rispetto al tema della violenza di genere e che proseguirà con altri progetti concreti che l’Istituto sta mettendo in campo riguardo a questo tema sociale così importante, su cui è necessario porre massima attenzione e impegno.