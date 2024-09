BPER: ottenuta la certificazione IDEM per la parità di genere

Gruppo BPER: annunciato l'ottenimento della certificazione IDEM Gender Equality 2024

Il Gruppo BPER ha ottenuto l'importante certificazione IDEM Gender Equality 2024, un riconoscimento assegnato alle imprese che si distinguono per l’impegno verso la parità di genere attraverso politiche aziendali dedicate. Questo traguardo è stato raggiunto grazie al contributo attivo di BPER Banca, Banco di Sardegna, Bibanca e Banca Cesare Ponti, sottolineando il ruolo centrale del gruppo nell'adozione di misure concrete a favore dell’uguaglianza di genere.

La certificazione rappresenta un passo cruciale nel percorso del Gruppo BPER verso l’ottenimento della Certificazione di Genere UNI PDR 125:2022, obiettivo chiave del piano di azione aziendale volto a promuovere una cultura inclusiva e paritaria all’interno delle proprie realtà.

IDEM è la start-up universitaria nata dalla collaborazione tra docenti, ricercatrici e ricercatori della Fondazione Marco Biagi, ente di ricerca dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia specializzato nell’analisi delle relazioni di lavoro, e Job Pricing, società di consulenza nell’ambito delle politiche retributive. Lo strumento di misurazione e certificazione della parità di genere nei luoghi di lavoro IDEM index è basato su un rigoroso metodo scientifico data-driven, che prende in considerazione quattro dimensioni aziendali fondamentali: carriera, retribuzione, organizzazione e cultura.

Il Gruppo BPER continua a dimostrare il suo impegno verso la parità di genere in qualità di socio ordinario di Valore D, associazione di grandi imprese che sostiene la leadership femminile in azienda, e attraverso iniziative come “A Pari Merito”, il programma interno per valorizzare l’unicità e combattere i pregiudizi, oltre a strumenti di welfare aziendale volti ad assicurare un buon equilibrio tra vita privata e professionale, come smartworking, forme di flessibilità nella gestione dell’orario di lavoro, un nuovo piano welfare arricchito di servizi per il benessere fisico e mentale, e percorsi tesi alla valorizzazione e allo sviluppo delle competenze professionali e personali.

Tra questi, “Women on line academy - women in charge”, percorso di empowerment al femminile e “Start me up”, format del percorso di talent management dedicato alle donne e il percorso manageriale Exempla. Anche per questo, BPER nel 2024 si è confermata per il quinto anno consecutivo tra i “Top Employers Italia”.

Inoltre, il Gruppo è attivo in numerose iniziative sul territorio per promuovere la diversità e l’inclusione, incluso il sostegno all’associazione D.i.Re. - Donne in rete contro la violenza, che combatte la violenza economica e mira a rendere le donne autonome.

Andrea Merenda, Chief Human Resource Officer di BPER Banca, ha affermato: “Siamo estremamente orgogliosi di aver ottenuto la certificazione IDEM, un traguardo che testimonia il nostro impegno costante nel promuovere la parità di genere e nel favorire un ambiente di lavoro sempre più inclusivo, equo e rispettoso per tutti i nostri dipendenti. Il Gruppo BPER ha dimostrato una costante attenzione alla crescita delle quote delle donne in posizioni di responsabilità, anche attraverso programmi di empowerment e sviluppo della leadership al femminile, percorsi di formazione manageriale e di coaching. Sono tutti presupposti fondamentali per il miglioramento continuo e per il successo a lungo termine del Gruppo”.

“Siamo orgogliosi di conferire la Certificazione IDEM al Gruppo BPER, un riconoscimento che premia l’impegno concreto del Gruppo nel promuovere la parità di genere", ha dichiarato Nicole Boccardini, Operations Manager di IDEM. "Attraverso l'IDEM Index, BPER ha dimostrato attenzione ed eccellenza nelle aree chiave legate al raggiungimento della parità di genere. Questa certificazione identifica BPER come un modello per il settore bancario e un esempio di come l'inclusione possa guidare il successo aziendale”.