BPER Banca premia le 10 classi vincitrici del progetto “GRANDE!”

BPER Banca, termina il progetto di educazione finanziaria “GRANDE!”: le classi vincitrici riceveranno lavagne multimediali, libri, PC e stampanti

Si è conclusa con successo la settima edizione della Campagna Scuola, dal titolo “Uno splendido ritratto: scopri l’economia con le opere d’arte”, che si rivolge alle classi III, IV e V della scuola primaria. L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto “GRANDE!”, che ha l’obiettivo di portare l’educazione finanziaria nelle scuole, aiutando i più piccoli e le più piccole a conoscere e scoprire il mondo dell’economia e della finanza attraverso il gioco.

Questa edizione del progetto scuole ha proposto alle classi aderenti un’idea unica e originale: coniugare arte ed economia. Ciò è stato possibile anche grazie al contributo de La Galleria, realtà culturale corporate di BPER Banca che ha proposto opere d’arte, anche appartenenti alla Collezione BPER Banca, in grado di trasmettere e, contemporaneamente, semplificare l’apprendimento di nozioni economiche e finanziarie.

“Il nostro Istituto" dichiara Flavia Mazzarella, Presidente di BPER Banca, "è sempre in prima linea nella promozione dell’educazione finanziaria per i più piccoli, per formare adulti di domani più consapevoli delle loro scelte economiche. Quest’anno il progetto dedicato alle scuole si è evoluto ed ampliato, dando vita a un’iniziativa entusiasmante che ha saputo raccontare nozioni finanziarie e allo stesso tempo sensibilizzare alla bellezza, trovando un originale punto di congiunzione tra economia e arte”.