BPER Banca tra le principali corporate collection in Italia

Galleria BPER Banca, insieme a Open Care il progetto di ricognizione della collezione d’arte

Valorizzazione, conservazione, fruizione, vicinanza ai territori e alle persone: con quasi mille opere di pregio, la collezione d’arte di BPER Banca si attesta oggi come una delle principali corporate collection in Italia. Dal 2017 BPER Banca gestisce il proprio patrimonio culturale attraverso “La Galleria. Collezione e Archivio Storico” e nel 2021, in collaborazione con gli specialisti di Open Care, è stato condotto un approfondito percorso di verifica, analisi e valutazione del patrimonio artistico, con la contestuale adozione di una piattaforma gestionale, che ha permesso di digitalizzare il database della documentazione delle opere d’arte e organizzare tutte le informazioni ad esse relative.

La relazione finale della ricognizione restituisce la “fotografia” di una collezione d’arte in buona salute, della quale sono evidenziati i punti di forza, ma anche i punti di attenzione. La consapevolezza e la conoscenza profonda del patrimonio artistico permettono di poter affinare la gestione della collezione d’arte e migliorare le strategie d’intervento conservativo, di studio e di pianificazione. Complessivamente la collezione BPER Banca versa in un buono stato di conservazione, che attesta un’attenzione particolare per la tutela del patrimonio artistico di pregio, con la prospettiva certa di agire sulle opere che, ad oggi, presentano alcune lacune in questo ambito.

“La Galleria” è la realtà tramite cui BPER Banca gestisce la sua corporate collection, e il lavoro realizzato in collaborazione con Open Care è stato un tassello fondamentale per l’evoluzione e sviluppo di questo progetto, che ha oggi tutti gli strumenti e le informazioni per gestire in modo maturo una delle collezioni d’arte bancarie più importanti a livello nazionale. Una collezione in continua crescita, con un focus sulla produzione pittorica italiana dal Quattrocento al Novecento, aperture internazionali ed alcune recenti incursioni nel contemporaneo.

"Il percorso di crescita della nostra corporate collection - afferma Sabrina Bianchi, Responsabile del patrimonio culturale di BPER Banca -, ci porta oggi ad avere un patrimonio artistico e archivistico di rilevanza nazionale. Gli ultimi ingressi hanno aggiunto un numero considerevole di opere d’arte, tra cui alcuni capolavori di arte del Novecento, come le tele di Antonio Ligabue, le installazioni di Paolini e Spalletti ad esempio, e anche di arte moderna, come le tele del Ceruti o la 'Conversione di Saulo' del Gambara. La scelta di affidare a Open Care le attività di ricognizione è stata dettata dalla completa offerta di servizi per l’arte che la società propone".

Il lavoro fatto con gli studiosi di Open Care ha previsto una fase più operativa, con sopralluoghi presso le sedi di Milano, Modena, Ferrara, L’Aquila, Avellino e Saluzzo, e una fase svolta principalmente da remoto per l’elaborazione dei dati finali. La valutazione della collezione, dal punto di vista economico e storico-artistico, è stata accompagnata da una verifica relativa allo stato di conservazione, per costruire una mappatura accurata e puntuale della collezione, utile alla sua futura valorizzazione. Il processo valutativo è stato svolto con la supervisione del direttore di Open Care Art Advisory, Lorenzo Bruschi, esperto MRICS di arredi, sculture, oggetti d’arte e opere del XIX secolo, e la verifica conservativa è stata supervisionata da Isabella Villafranca Soissons, direttrice del Dipartimento di Conservazione e Restauro di Open Care.

L’attività di ricognizione della collezione costituisce una testimonianza tangibile della presa di coscienza dell’importanza di una gestione attiva del patrimonio da parte di BPER Banca, che intende renderlo sempre più accessibile e fruibile, con un programma dinamico di iniziative, mostre ed eventi promosso dal brand “La Galleria BPER Banca”.