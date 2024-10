BPER premiata da Extel in occasione degli Italian Investor Relations Awards

BPER: le Investor Relations ricevono i premi Extel ‘1st Best IR Professional Mid Cap Companies’ e ‘1st Best IR Team Mid Cap Companies’

BPER Banca agli Italian Investor Relations Awards è stata premiata da Extel, per il suo impegno nelle relazioni con investitori e analisti. In Italia le Investor Relations di BPER hanno ricevuto i riconoscimenti come ‘1 st Best IR Professional Mid Cap Companies’ e ‘1 st Best IR Team Mid Cap Companies’. A livello europeo, invece, sono state premiate come ‘2 nd Best IR Professional Small & Mid Cap Banks’, ‘2 nd Best IR Team Small & Mid Cap Banks’, ‘2 nd Best IR Program Small & Mid Cap Banks’ e ‘2 nd Best IR Investor/Analyst Day Small & Mid Cap Banks’.

I premi di Extel (precedentemente Institutional Investor Research) sono assegnati da Institutional Investor, fornitore di ricerca indipendente che opera sul mercato da oltre 50 anni e si basano sui risultati di un ampio sondaggio condotto tra migliaia di investitori istituzionali e analisti finanziari.

Simone Marcucci CFO di BPER, ha dichiarato: "È un grande orgoglio per BPER vedere premiato a livello italiano e internazionale l’eccezionale lavoro svolto dai colleghi di Investor Relation".

“Aver ricevuto un doppio riconoscimento, personale e collettivo, è motivo di grande soddisfazione. È un momento importante per il nostro team, e sono felice che sia stato premiato il lavoro svolto con dedizione, attenzione e spirito di collaborazione”, ha aggiunto Nicola Sponghi, responsabile delle Investor Relations di BPER.