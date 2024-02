BPER Prize ad Arte Fiera Bologna: vince "isola #49" di Stefania Galegati

BPER Prize ad Arte Fiera Bologna: il premio di BPER Banca dedicato alle tematiche femminili è stato assegnato a Stefania Galegati

Nell’ultima giornata di Arte Fiera Bologna, BPER Banca ha assegnato il premio BPER Prize, dedicato alle opere che valorizzano le tematiche femminili. Ad aggiudicarsi il riconoscimento è stata l’opera “isola #49” di Stefania Galegati, rappresentata dalla galleria Francesco Pantaleone Arte Contemporanea di Palermo, che entra così nella corporate art collection La Galleria BPER Banca. L’opera rappresenta perfettamente l'impegno e il messaggio che BPER vuole portare avanti rispetto alla valorizzazione del talento femminile, a favore delle donne, della loro emancipazione e per contrastare ogni tipo di violenza di genere.



“isola #49” fa parte del progetto di Stefania Galegati “Island Tales”, composto da tele, ritratti dell’Isola delle Femmine (di fronte a Palermo), sulle quali l’artista scrive brani tratti dal libro “Secondo Sesso” di Simone de Beauvoir. La curatrice Valentina Greco definisce questo progetto "utopico un sofisticato intreccio collettivo […] in cui si rimettono in gioco i temi della tutela del territorio, della proprietà relazionale e generativa, per ripensare mondo e linguaggio, pensiero e azione al di fuori e al di là delle logiche patriarcali".

Sabrina Bianchi, Responsabile Brand e Marketing Communication e del Patrimonio Culturale di BPER Banca afferma: “Attraverso questo Premio BPER Banca ha voluto promuovere il talento femminile, favorendo ancora una volta l’arte e cultura da una prospettiva diversa ma dal grande significato simbolico e intellettuale. Inserendo l’opera vincitrice nella nostra corporate collection La Galleria BPER, vogliamo renderla fruibile a un pubblico ancora più vasto e contribuire a trasmettere questi valori anche dopo il termine di Arte Fiera”.