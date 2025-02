BPER, raggiunto il miglior risultato di sempre da Bibanca: utile netto a €65,2 milioni

Bibanca: la società del gruppo BPER chiude il 2024 con un utile netto record di 65,2 milioni di euro, in crescita del 13,4% rispetto all'anno precedente

Il Consiglio di Amministrazione di Bibanca, società del Gruppo BPER, ha approvato i risultati preliminari del bilancio al 31 dicembre 2024, confermando un anno di crescita straordinaria per l’istituto. L’utile netto ha raggiunto quota 65,2 milioni di euro, segnando un incremento del 13,4% rispetto al 2023, anno in cui si era attestato a 57,5 milioni di euro.

Un risultato eccezionale, frutto di una strategia mirata che ha portato Bibanca a consolidarsi come uno dei principali attori del credito al consumo in Italia, con un utile lordo di 98,4 milioni di euro, in crescita del 13,8% su base annua.

L’analisi dei dati di bilancio mostra una performance solida e costante, con il margine di interesse che si attesta a 135,3 milioni di euro, con una crescita del 25,2% rispetto al 2023. Un incremento trainato dalla continua espansione delle attività di finanziamento e dall’ottimizzazione delle condizioni di mercato.

Parallelamente, le commissioni nette hanno registrato una crescita ancora più marcata, raggiungendo 62,8 milioni di euro (+30,4% rispetto al 2023), grazie all’aumento del numero di carte di pagamento in circolazione e al volume complessivo delle transazioni. Questa combinazione vincente ha portato il margine di intermediazione a 198,2 milioni di euro, con un incremento del 26,8% rispetto all’anno precedente.

L’erogato complessivo di prestiti personali, cessioni del quinto e prodotti revolving ha toccato quota 1.625 milioni di euro, in crescita del 22,4% rispetto al 2023. Anche lo stock degli impieghi netti ha registrato un forte incremento, arrivando a 3,9 miliardi di euro (+14,7% su base annua).

Un altro dato significativo è l’incremento della quota di mercato nella cessione del quinto, che ha raggiunto il 9,3% a dicembre 2024, rispetto al 6% medio del 2023, consolidando il posizionamento di Bibanca in un segmento strategico.

L’attenzione alla gestione del rischio emerge dall’aumento della copertura dei crediti deteriorati, passata dal 44,1% al 53,4% in un anno. Il costo del credito, di conseguenza, è salito allo 0,80%, rispetto allo 0,35% del 2023. Tuttavia, il NPL Ratio Netto (rapporto tra crediti deteriorati netti e crediti totali) si mantiene stabile all’1,14%. Dal punto di vista patrimoniale, Bibanca registra un aumento del patrimonio netto a 393,9 milioni di euro, con una crescita dell’8% rispetto al 2023, dimostrando una struttura solida e sostenibile.

Nonostante l’incremento dei costi operativi a 68,2 milioni di euro (+17,8% su base annua), il Cost/Income Ratio è sceso al 32,9% (dal 35,7% del 2023), confermando il miglioramento dell’efficienza aziendale. La redditività del capitale proprio (ROE) si attesta al 16,5%, in aumento rispetto al 15,8% dell’anno precedente. La società ha inoltre continuato a investire in innovazione digitale e nuovi servizi, rafforzando la sua posizione nel settore dei pagamenti elettronici e della monetica.

“Bibanca continua il suo percorso di sviluppo e innovazione, al servizio del Gruppo Bper, dei suoi clienti e dei partner”, dichiara Mario Mariani, Presidente di Bibanca. ”Il 2024 ha rappresentato un’ulteriore importante tappa di questo cammino. Continuiamo a crescere, realizzando risultati positivi e introducendo nuovi servizi digitali, grazie a un team motivato e coeso, e intendiamo proseguire in questa direzione”.

“Anche nel 2024 Bibanca incrementa i ricavi e l’utile netto”, dichiara Diego Rossi, Direttore Generale di Bibanca. “È un trend di crescita che prosegue ininterrotto da 16 trimestri, in un quadro di attento presidio dei costi e del rischio di credito, che quest’anno abbiamo volontariamente deciso di proteggere ulteriormente aumentando in maniera significativa le coperture. Contribuiscono al risultato sia le attività di Consumer Finance che quelle della Monetica e dei pagamenti elettronici, all’interno di un percorso di ampliamento e innovazione dell’offerta di servizi a catalogo, accompagnato da una crescita delle quote di mercato, particolarmente significativa nelle Cessioni del quinto”.

Rossi, afferma che dopo il trasferimento delle attività di monetica verso la Capogruppo BPER Banca, completato a inizio anno, Bibanca si focalizza ora su Consumer Finance. “Desidero ringraziare i colleghi, perché la crescita di Bibanca è la crescita umana e professionale delle sue persone, che anno dopo anno ci hanno reso un player sempre più importante sul mercato, riconosciuto come solido e affidabile” ha poi concluso il Direttore Generale affermando che il Gruppo guarda al futuro con profonda fiducia e impegno a fornire il proprio contributo alla realizzazione del nuovo piano industriale del Gruppo BPER - B:Dynamic | Full Value 2027.