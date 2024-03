BPER si aggiudica il 'Premio innovazione per la sostenibilità' edizione 2024

BPER Banca vince il 'Premio innovazione per la sostenibilità', grazie al finanziamento Immobiliare Green Corporate

Nel panorama bancario italiano, BPER ha una volta di più dimostrato il suo impegno e la sua leadership nell'ambito della sostenibilità, ricevendo il prestigioso "Premio innovazione per la sostenibilità" nel 2024. Questo riconoscimento sottolinea l'approccio pionieristico della Banca nel promuovere pratiche aziendali e finanziarie che riflettono valori ambientali e sociali. Il premio, conferito a BPER durante una cerimonia di gala tenutasi a Milano, ha evidenziato i successi della banca nell'integrare la sostenibilità in tutte le sue operazioni.

Stefano Vittorio Kuhn, Chief Retail & Commercial Banking Officer di BPER, ha commentato: “Innovazione e sostenibilità sono due temi che BPER da tempo persegue con grande cura e attenzione alle esigenze di mercato. Il prestigioso premio ricevuto è la conferma del nostro impegno concreto al fianco delle imprese e al valore che diamo alle dinamiche ESG. Il cambiamento climatico porterà sempre più a riflettere sulle conseguenze che esso ha e avrà sull’economia locale e globale, ma anche all’apertura di nuove prospettive di investimento. È fondamentale continuare a lavorare in questa direzione e sensibilizzare su argomenti di primaria importanza e fondamentali per il futuro della produttività del Paese”.

Uno degli aspetti chiave del successo di BPER è stato il suo impegno per diventare una banca "green". Attraverso investimenti mirati in progetti e iniziative che promuovono l'efficienza energetica, le energie rinnovabili e la riduzione delle emissioni, BPER ha dimostrato il suo impegno tangibile per mitigare i cambiamenti climatici e promuovere uno sviluppo sostenibile. Inoltre, BPER ha ampliato la sua offerta di prodotti finanziari "green", fornendo ai suoi clienti opzioni di investimento che generano un impatto positivo sull'ambiente. Questi prodotti, che includono prestiti per progetti eco-sostenibili e fondi etici, riflettono l'impegno della Banca nel fornire soluzioni finanziarie che non solo generano rendimenti, ma anche contribuiscono al bene comune.

Il riconoscimento del "Premio innovazione per la sostenibilità" nel 2024 rappresenta un punto di svolta significativo per BPER. Con l'Italia che si impegna sempre di più verso obiettivi di sostenibilità e riduzione dell'impatto ambientale, BPER si posiziona come un leader nel settore finanziario che abbraccia la sfida e guida il cambiamento. Guardando al futuro, BPER continua a perseguire la sua missione di essere una forza positiva per la sostenibilità in Italia e oltre. Attraverso l'innovazione, la collaborazione e un impegno incessante verso la responsabilità aziendale, BPER si propone di continuare a sollevare gli standard nel settore bancario, dimostrando che è possibile unire profitto e sostenibilità per creare un futuro migliore per tutti.