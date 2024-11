BPPB, all'Università di Bari il convegno "Lavoro e parità di genere: un’opportunità per crescere insieme"

Banca Popolare di Puglia e Basilicata, con Women Lead per promuovere il convegno "Lavoro e parità di genere: un’opportunità per crescere insieme" all'Università di Bari

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha sostenuto, insieme a Women Lead, il convegno "Lavoro e parità di genere: un’opportunità per crescere insieme", che si è tenuto presso l’Aula Magna DEMDI dell’Università di Bari. L'evento ha approfondito il tema del divario di genere nel mondo del lavoro, ponendo particolare attenzione alle opportunità per le donne nei settori digitali e tecnologici. Durante l'incontro, è stato sottolineato come il divario occupazionale femminile rappresenti una sfida urgente, soprattutto nel Sud Italia, dove il tasso di disoccupazione colpisce due donne su tre.

"Ridurre il divario di genere nel lavoro non è solo una questione di equità, ma una condizione imprescindibile per generare valore economico e sociale", ha evidenziato Rosa Calderazzi, Delegata alla Terza Missione DEMDI e Consigliere d'Amministrazione e Presidente del Comitato ESG di BPPB. "Il nostro impegno si concretizza nel promuovere politiche e iniziative che puntino a valorizzare i talenti femminili, riconoscendo il loro ruolo strategico nello sviluppo del territorio".

Gaia Costantino, CEO di Women Lead, ha posto l’accento sulle difficoltà che le donne incontrano nei settori STEM, dichiarando: "Le istituzioni territoriali sono i primi motori dello sviluppo: insieme possiamo costruire un futuro più equo per tutte e tutti. Women Lead si occupa da sempre di colmare il divario occupazionale di genere al Sud. Oggi con orgoglio promuoviamo questo evento in collaborazione con Banca Popolare di Puglia e Basilicata, puntando su diversità e inclusione come pilastri di crescita dell'intera società. Crediamo che il cambiamento nasca dalla condivisione di idee e dalle persone, per superare il divario di genere e favorire nuove opportunità".

L’evento ha coinvolto attivamente il pubblico, con domande e momenti di confronto, promuovendo strategie per superare i bias cognitivi e favorire ambienti di lavoro inclusivi. In chiusura, Rossella Dituri, Dirigente Comunicazione di BPPB, ha ribadito l’impegno della banca in tale direzione: "Sostenere la parità di genere non significa solo favorire l’accesso delle donne al mondo del lavoro, ma anche creare un ecosistema in cui ogni talento possa esprimersi al massimo. Come Banca continuiamo ad investire nell’inclusione convinti che sia la chiave per generare valore duraturo, stimolando la crescita e lo sviluppo dell’intero Sud Italia".

L'evento non solo ha stimolato il dibattito, ma ha evidenziato come la parità di genere sia una leva fondamentale per il progresso sociale ed economico.