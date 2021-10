Brickslab, una piattaforma per la didattica digitale aperta anche alle aziende

Immaginatevi una piattaforma multimediale di contenuti educational pensata per le scuole che si apre alla comunicazione CSR di imprese e aziende.

La piattaforma si chiama Brickslab, un prodotto di MR Digital, società italiana di integrazione e di consulenza tecnologica, tra le principali realtà specializzate nelle soluzioni innovative per il mondo education. Il Gruppo MR Digital viene da lontano, con solide radici nella “Nino Monti” fondata nel 1954 come concessionaria Olivetti e trasformatasi rapidamente in una società di distribuzione e integrazione di prodotti e soluzioni tecnologiche in linea con l’espansione dell’industria di quegli anni. Consolidatasi con l’ingresso di Giampiero Russo, la “Monti & Russo” – marchio da cui deriva il Brand attuale – negli ultimi decenni del secolo scorso ha diversificato in modo importante l’offerta e i settori di competenza, arrivando a occuparsi non solo di integrazione e consulenza, affiancando imprese nazionali e multinazionali nei percorsi di digital transformation, ma investendo nello sviluppo di software originale e crescendo, in particolare, nel mondo delle tecnologie education. Oggi il Gruppo ha tre rami di attività (consulenza e integrazione, software, education) e lavora con Brand prestigiosi.

Nata nel 2019 e integrabile con altre piattaforme esistenti (quali Google Classroom e Drive e Microsoft Teams), BricksLab è in continua evoluzione, e unisce i contenuti didattici dei più importanti editori scolastici, di partner qualificati e docenti con risorse multimediali originali sviluppate internamente e ulteriori materiali di qualità elevata reperibili sul web. Gli oltre 10.000 video, audio, presentazioni, podcast, mappe concettuali, materiali interattivi e quiz attualmente presenti sono facilmente navigabili attraverso un sistema raffinato di filtri che consentono una ricerca veloce e mirata e restituiscono risorse accurate.

I docenti hanno a disposizione un tool che consente di agganciare i mattoncini di contenuto (brick) in modo custom e veloce, integrandoli con materiali personali che possono essere caricati o salvati in uno spazio di storage privato per costruire lezioni e percorsi personalizzati, così come di impostare test interattivi per verificare il livello di comprensione.

Le lezioni così create possono poi essere salvate nella propria area personale e/o condivise con gli altri docenti nell’area Community: un luogo per mettere a fattor comune l’impegno di ognuno e per favorire lo scambio fra insegnanti. Il team di BricksLab è costantemente impegnato nello sviluppare nuovi contenuti; fra questi, c’è LA COM3DIA: un’opera multimediale in cui le parole senza tempo di Dante prendono vita in nove canti navigabili in 3D, ciascuno collegato a un grande tema di cittadinanza. Un’esperienza con ricostruzioni illustrate e interattive, arricchite da testi, audio, video, graphic novel.

“La Business Unit Education di MR Digital è nata nel 2004 per affiancare il mondo scolastico nell’era digitalecon progetti, soluzioni e formazione per i docenti. Da questa esperienza abbiamo creato nel 2019 BricksLab, non immaginando le trasformazioni e l’accelerazione della digitalizzazione che ci sarebbe stata da lì a qualche mese. Crediamo fortemente che il web possa essere una risorsa per la scuola di oggi, ma fra i milioni di contenuti disponibili è facile perdersi e difficile individuare quelli di maggior valore. Con la piattaforma BricksLab vogliamo andare incontro a questa esigenza, offrendo contenuti di qualità e un modo semplice per creare lezioni digitali e condividerle con gli studenti. Materiali che non si limitano alle discipline scolastiche, ma anche spunti stimolanti, voci, punti di vista diversi che offrono approfondimenti legati all’attualità, al mondo del lavoro e all’educazione civica”, commenta Andrea Russo, Amministratore Delegato di MR Digital.