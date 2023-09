La joint venture Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes (BSCCB) rafforza la propria capacità produttiva in Germania e in Italia

SGL Carbon e Brembo hanno concordato di espandere la capacità produttiva della joint venture Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes (BSCCB). Le due società, insieme alla stessa BSCCB, hanno definito il progetto che porterà la JV a investire circa 150 milioni di euro fino al 2027 per espandere di oltre il 70% le attività produttive nei siti di Meitingen (Germania) e Stezzano (Italia). L’investimento prevede la realizzazione di due nuovi stabilimenti produttivi presso la sede di SGL Carbon a Meitingen, che si estenderanno su una superficie di quasi 8.500 m², e l’installazione di nuovi sistemi per la produzione. La posa della prima pietra è attesa per l’autunno.

Nella sede di Stezzano, l’investimento consentirà l’ampliamento delle aree produttive fino a circa 4.000 m² in stabilimenti già esistenti all’interno del Kilometro Rosso Innovation District, oltre che l’introduzione di nuovi sistemi di produzione. Grazie all’espansione delle attività produttive, Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes continuerà a soddisfare l’alta domanda del mercato e potrà rispondere alle crescenti esigenze dei clienti per il futuro. A livello globale, la domanda di dischi in carbonio ceramico firmati Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes è infatti in aumento. Questo è da attribuire all’alta qualità e performance delle sue soluzioni, che rispondono alle richieste specifiche dei costruttori automotive. In particolare, nei segmenti premium e di lusso, per i quali sono necessarie elevate prestazioni di frenata. Questo investimento è un’importante pietra miliare per il futuro della joint venture che è stata costituita nel 2009.

Martin Gruhlke, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BSCCB, ha dichiarato: “Sono orgoglioso della nostra joint venture e della solida collaborazione che si è creata tra le due società. Abbiamo messo a fattor comune competenze e capacità e questo ampliamento conferma la nostra strategia vincente. BSCCB è una grande squadra che continua a lavorare con impegno per il nostro successo futuro. Grazie a questa espansione, consolidiamo il nostro ruolo di partner affidabile, soddisfando la domanda di prodotti di alta qualità da parte dei nostri clienti”.