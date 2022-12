Burger King lancia il "Santa tram": via libera alla campagna di Natale

Burger King Italia sceglie Mindshare per lanciare la sua nuova campagna di Natale 2022

Le vie di Milano si illuminano (anche) grazie ai colori e alle installazioni di Burger King: l'azienda leder nella ristorazione veloce sia in Italia che nel mondo ha lanciato una nuova campagna di Natale 2022, regalando a chiunque lo desideri un’esperienza da vero e proprio “King”. Il viaggio del tram firmato dall’azienda di ristorazione veloce è iniziato mercoledì 7 dicembre, e proseguirà nelle giornate del 17 e 18 con un percorso che si snoda tra le più importanti vie del capolugoo lombardo.





Come partner strategico per il rafforzamento del brand Burger King Italia ha scelto Mindshare. A tal proposito, Chiara Camerini, Marketing & Communication Director di Burger King Restaurants Italia, ha dichiarato: "Da sempre in Burger King utilizziamo la comunicazione per costruire e veicolare i valori del brand con un occhio attento al cliente, sempre al centro dei nostri messaggi. E siamo entusiasti di iniziare questo percorso con l’agenzia che ha dimostrato di saper portare un approccio nuovo e innovativo per il media mix, le piattaforme di comunicazione e la sinergia tra il mondo fisico e digitale”.

Roberto Binaghi, Ceo di Mindshare, ha a sua volta affermato: "Siamo molto felici di iniziare la collaborazione con Burger King in Italia, e non vediamo l’ora di mettere il nostro entusiasmo ed il nostro know how a disposizione di un brand ambizioso ed innovativo”.