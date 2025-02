BYD presenta ATTO 2: il nuovo SUV elettrico intelligente e compatto che migliora la vita quotidiana

BYD ATTO 2: il nuovo SUV elettrico compatto per un'eccellente esperienza di guida urbana e sostenibile

BYD, leader mondiale nel settore dei veicoli elettrici, ha recentemente ampliato la sua gamma in Europa con l'introduzione del BYD ATTO 2, un SUV compatto progettato per soddisfare le esigenze urbane senza compromettere comfort e tecnologia. Il BYD ATTO 2 presenta un design moderno e accattivante, con linee fluide che esaltano la sua presenza su strada. Le dimensioni compatte, con una lunghezza di 4,31 metri, una larghezza di 1,83 metri e un'altezza di 1,68 metri, lo rendono ideale per la guida cittadina, garantendo al contempo un'abitabilità interna ottimale grazie a un passo di 2,62 metri.

L'abitacolo del BYD ATTO 2 è stato concepito per offrire un'esperienza di guida superiore. I sedili in ecopelle ergonomici e riscaldabili assicurano comfort in ogni condizione, mentre il display touchscreen girevole da 12,8 pollici integra funzionalità di navigazione, intrattenimento e connettività, supportando sia Android Auto che Apple CarPlay. La tecnologia NFC consente l'apertura e l'avvio del veicolo tramite smartphone, aggiungendo praticità all'uso quotidiano.

Equipaggiato con la rinomata Blade Battery di BYD, il BYD ATTO 2 offre un'autonomia fino a 463 km nel ciclo urbano WLTP. La piattaforma e-Platform 3.0 ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni del veicolo, garantendo una guida fluida e reattiva. La ricarica del BYD ATTO 2 è resa semplice ed efficiente grazie alla capacità di supportare la ricarica rapida in corrente continua fino a 88 kW, permettendo di passare dal 30% all'80% di carica in soli 29 minuti. Il bagagliaio offre una capacità di 400 litri, espandibile fino a 1.340 litri abbattendo i sedili posteriori, rendendo il veicolo versatile per diverse esigenze di carico.

Il BYD ATTO 2 è dotato di un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida, tra cui frenata automatica d'emergenza, mantenimento della corsia e monitoraggio dell'angolo cieco, assicurando elevati standard di sicurezza per conducente e passeggeri. Disponibile in diverse colorazioni, tra cui Hiking Green, Climbing Grey, Skiing White e Cosmos Black, il BYD ATTO 2 è già ordinabile presso i concessionari autorizzati. Con un prezzo di partenza competitivo, si posiziona tra i modelli Dolphin e ATTO 3 nella gamma BYD, offrendo un'opzione interessante per chi cerca un SUV elettrico compatto e ricco di funzionalità.

Il BYD ATTO 2 rappresenta una combinazione equilibrata di design, tecnologia e performance, consolidando la presenza di BYD nel mercato europeo dei veicoli elettrici e offrendo ai consumatori una soluzione moderna e sostenibile per la mobilità urbana.