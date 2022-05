Caffè Mauro, annunciato ingresso nel Gruppo Gimoka

Caffè Mauro e Gruppo Gimoka, l'accordo dà vita a una importante aggregazione industriale

Caffè Mauro, storica torrefazione calabrese di alta gamma con una storia di oltre 70 anni e Gruppo Gimoka, tra le principali torrefazioni in Italia, annunciano il raggiungimento di un accordo che dà vita a una importante aggregazione industriale tra due player italiani del settore.

Tale aggregazione nasce con l’obiettivo di creare nuove sinergie e porre le due realtà imprenditoriali nelle migliori condizioni per affrontare la nuova fase del proprio percorso di consolidamento e crescita: da un lato Gruppo Gimoka arricchisce e completa il proprio portfolio di marchi con un brand di alta gamma come Caffè Mauro, dall’altro Caffè Mauro, grazie a Gruppo Gimoka potrà rafforzare e consolidare la propria presenza nei mercati di riferimento, integrando e valorizzando le competenze e gli asset delle singole aziende.

Ivan Padelli, Presidente del Gruppo Gimoka, ha dichiarato: "Questo accordo si inserisce nella più ampia strategia del Gruppo, che mira a raggiungere il consumatore finale in un’ottica di espansione della filiera produttiva. Le nostre competenze e la nostra dimensione, unite al patrimonio di esperienze di qualità di Caffè Mauro, possono portare valore aggiunto e supportare la ripresa del settore, consolidando ed espandendo il nostro posizionamento. Con Fabrizio Capua il nostro Gruppo ha deciso di intraprendere con entusiasmo questo percorso insieme, nel pieno rispetto della tradizione e dei valori che ci hanno da sempre contraddistinto e per i quali sia Gruppo Gimoka sia Caffè Mauro sono riconosciuti ambasciatori del Made in Italy".

L’ingresso di Caffè Mauro in Gruppo Gimoka, tramite la Holding Capua Investments, avverrà all’insegna della continuità e dell’integrazione, con Fabrizio Capua che rimane Presidente del Consiglio di Amministrazione di Caffè Mauro e che contestualmente entrerà nel CdA di Gruppo Gimoka.

“Sono particolarmente orgoglioso dell’accordo annunciato oggi poiché sancisce la prima vera aggregazione tra due specialisti del caffè di proprietà totalmente italiana e tra delle famiglie imprenditrici che condividono gli stessi valori, la stessa passione per il settore e la stessa visione imprenditoriale del futuro. Credo siano questi gli ingredienti veramente imprescindibili per affrontare con successo la fase di consolidamento e crescita che ci attende e per continuare a servire i clienti in Italia e all’estero con il miglior prodotto e servizio possibili” ha dichiarato Fabrizio Capua, Presidente ed Amministratore Delegato di Caffè Mauro.