Calendario dell’avvento beauty: proposte per chiudere il 2023 in bellezza

Calendario dell'avvento beauty: i migliori brand per il 2023

Tra le tante tradizioni natalizie, il calendario dell’avvento è sicuramente una di quelle che appassiona grandi e piccini. Nati nel 1920 in Germania, i calendari conquistarono prima i Paesi protestanti, poi quelli cattolici. I primi pezzi erano calendari in cartone con 24 caselline riempite di cioccolatini raffiguranti i motivi natalizi, in modo che i bambini potessero contare i giorni che mancavano al Natale. Nel corso degli anni si sono ampliati, sebbene i calendari al cioccolato siano rimasti una presenza costante, si sono introdotte molte nuove categorie. Tra le più popolari si trovano i calendari beauty che includono prodotti di make-up, profumi e prodotti per la cura della pelle. Questi ultimi sono così richiesti che i calendari deluxe richiedono prenotazioni con diversi mesi di anticipo.

All'interno di questi calendari, è possibile trovare i prodotti più popolari del marchio in versione mini, travel size o a grandezza naturale. L'offerta è estremamente vasta, spaziando dai calendari più lussuosi a quelli più accessibili, per soddisfare una varietà di gusti e budget. L'attesa al 25 dicembre può diventare un’occasione per prendersi cura di se stessi, esplorando nuove proposte make-up e prodotti per la cura delle pelle e dei capelli.

Sephora





Il calendario di Sephora è sempre una scelta affidabile. All'interno, si trovano 24 sorprese con il marchio Sephora, presentate in una scatola di metallo riutilizzabile. L'idea eco-friendly di darle una seconda vita contribuisce a ridurre gli sprechi e a promuovere la sostenibilità ambientale. Alcuni esempi di brand sono Anastasia Beverly Hills; Natasha Denona; Carolina Herrera; Benefit Cosmetics.

Charlotte Tilbury





Il Lucky Chest of Beauty Secrets di Charlotte Tilbury si compone di 12 raffinati cassetti adornati con cristalli scintillanti, all'interno dei quali sono custoditi alcuni dei migliori prodotti di trucco e skincare del marchio inglese, proposti sia in formato da viaggio che in dimensioni regolari. Questa rappresenta un'opportunità per esplorare 12 dei prodotti più iconici della celebre truccatrice, che spaziano da illuminanti, rossetti e pennelli, senza tralasciare l'indimenticabile Magic Cream.

Fenty Beauty





Al suo interno sono presenti i must a tema make-up e skincare. Dal packaging moderno, le 12 caselle contengono i must del brand firmato da Rihanna e veri must per professionisti e non, tra i quali Gloss Bomb Heat Lemon Lava, Fenty Icon Case Metallic Nude e Mini Total Cleans'r.

Armani Beauty





Un cofanetto lussuoso realizzato nell’inconfondibile colore rosso del brand con dettagli goffrati d’oro. Unisce il meglio della profumeria del marchio con i prodotti di make-up. All'interno troverete il rossetto Lip Power in tre nuance, l'ombretto liquido Eye Tint, gli Eyes To Kill Stellar dall'effetto luminoso e l'illuminante Fluid Sheer. La gamma di profumi include tre varianti dell'iconico Sì, l'intera collezione My Way e Acqua di Gioia. Il cofanetto contiene le creme iconiche come la crema Nera Supreme Reviving Cream, i prodotti make-up più apprezzati come Lip Maestro ed Eyes to Kill Mascara, e infine le fragranze Sì Passione Eclat e My Way Floral. Questo calendario include 24 prodotti, di cui 12 in formato full size e 12 in formato travel luxury.

Dior





Il calendario di Dior richiama la facciata dell'antica boutique al numero 30 di Avenue Montaigne, impreziosito dalle decorazioni di Pietro Ruffo. Un invito a immergersi in un incantevole passeggio nel Jardin des Tuileries, con la vasca ottagonale e le leggendarie statue. All'interno, sono presenti 24 creazioni in miniatura, tra profumi, prodotti make-up, skincare e candele profumate. Questo calendario, riutilizzabile, può essere utilizzato come portaoggetti, e è disponibile anche nella versione mini. Sul mercato, il calendario della maison francese pare il più costoso, venduto a 600 euro circa.