Cambiamento climatico, CDP conferma la leadership di Enel

Il Carbon Disclosure Project riconosce la leadership di Enel nella lotta al cambiamento climatico, inserendola nella "Climate A List"

Carbon Disclosure Project, l'organizzazione ambientale globale non-profit che offre la più importante piattaforma per monitorare le performance aziendali nella lotta al cambiamento climatico, ha scelto di inserire Enel nella propria "A" List, premiandola per l'impegno e l'attenzione mostrata verso le tematiche del climate change. Nel 2022, più di 680 investitori con oltre 130 trilioni di dollari USA di asset hanno richiesto alle aziende di divulgare i dati su impatti ambientali, rischi e opportunità attraverso la piattaforma del CDP. Tra tutte le imprese partecipanti, Enel è riuscita ad entrare nella prestigiosa "A" List. Inoltre, le controllate Endesa, Enel Chile ed Enel Américas si sono classificate al livello di leadership nel CDP Climate, con un punteggio di A-.

Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel, ha dichiarato: "La lotta al cambiamento climatico è una delle sfide più urgenti che la società globale deve affrontare e che richiede un'azione seria da parte di tutti nonché misure rapide e decisive da parte delle aziende. L'inclusione di Enel nella CDP's Climate A List è un altro importante riconoscimento del continuo impegno dell'azienda in questa lotta. I passi intrapresi per affrontare il cambiamento climatico sono parte integrante della nostra strategia aziendale. Pertanto, il CDP ha riconosciuto la nostra leadership tra le utility nella transizione verso un sistema energetico a zero emissioni così come la nostra capacità di anticipare il nostro obiettivo di Net Zero entro il 2040 e l'attenzione che il Gruppo rivolge alla crescita delle energie rinnovabili e alla promozione dell'elettrificazione".

Le procedure di informativa e di valutazione annuale in materia ambientale del CDP sono ampiamente riconosciute come il gold standard della trasparenza aziendale sui temi relativi all'ambiente. Il modello di governance climatica del Gruppo e il suo approccio alla gestione dei rischi e delle opportunità dei cambiamenti climatici, insieme alle azioni messe in atto per ridurre le emissioni di gas serra accelerando le energie rinnovabili ed abbandonando gradualmente la generazione a carbone, sono state alcune delle best practice riconosciute dal CDP.

Inoltre, il Carbon Disclosure Project ha riconosciuto l'impegno di Enel nel contribuire alla decarbonizzazione di altri settori attraverso la promozione dell'elettrificazione degli usi finali. La leadership del Gruppo in tema di sostenibilità è nota a livello mondiale anche dalla sua presenza in diversi altri importanti indici e classifiche della sostenibilità, come gli MSCI ESG Leaders Indexes, il Dow Jones Sustainability Index World and Europe, gli indici Euronext Vigeo-Eiris 120, la serie di indici FTSE4Good, l'indice STOXX Global ESG Leaders, l'ISS "Prime" rating, il Bloomberg Gender Equality Index, l'indice Refinitiv TOP 100 Diversity and Inclusion, la classifica "Top 100 Gender Equality Global" di Equileap e gli indici ECPI.

Enel sta attirando sempre più l'interesse degli Investitori Socialmente Responsabili, le cui partecipazioni nella società sono in costante crescita e rappresentano circa il 14,6% del capitale sociale del Gruppo nel 2021, oltre il doppio rispetto ai livelli del 2014. Questo incremento, coerente con il crescente riconoscimento dell'importanza degli elementi non finanziari nella creazione di valore sostenibile a lungo termine, testimonia la crescente leadership di Enel a livello globale in termini di sostenibilità.