Capitalfin e PrestitiOnline, accordo con focus sul credito al consumo

Capitalfin e PrestitiOnline, annunciata nuova collaborazione focalizzata sul credito al consumo

PrestitiOnline (società leader nel mercato italiano della distribuzione di prestiti personali) e Capitalfin (società del Gruppo Banca Ifis specializzata nell’erogazione di prestiti rimborsabili mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento) annunciano l’inizio di una nuova collaborazione. Grazie all’accordo, Capitalfin, che vanta oltre 30 anni di esperienza nel credito al consumo, promuoverà su PrestitiOnline.it e nella sezione Prestiti di Segugio.it il servizio di cessione del quinto. Grazie a questa collaborazione PrestitiOnline rafforza ulteriormente il servizio di comparazione di finanziamenti e amplia a 25 il numero dei partner.

Capitalfin eroga prestiti ai propri clienti offrendo un servizio di qualità, tempi di risposta rapidi e condizioni economiche competitive. Inoltre, è al fianco del cliente in ogni fase di finanziamento, con back office dedicato e una presenza capillare sul territorio attraverso una rete di circa 100 agenti distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Alessio Santarelli, Direttore Generale della divisione broking di Gruppo MutuiOnline e AD di PrestitiOnline ha dichiarato: “Grazie all’accordo con Capitalfin, siamo felici di accogliere anche il Gruppo Banca Ifis tra i nostri partner. In particolare, nell’ambito della cessione del quinto, Capitalfin ha deciso di riservare tassi dedicati unicamente al nostro portale, offrendo inoltre una struttura snella, veloce e flessibile. Siamo certi che l’offerta esclusiva, completa e altamente competitiva della Banca porterà grandi vantaggi ai nostri utenti. Con questo accordo sale a 25 il numero dei partner di PrestitiOnline, oltre il 90% del mercato italiano, a conferma del nostro ruolo di punto di riferimento sul mercato”.

Massimo Consalvi, Amministratore Delegato di Capitalfin ha dichiarato: “Lo sviluppo del canale digitale è sempre stato uno degli elementi alla base del rilancio commerciale di Capitalfin e proprio per questo motivo siamo molto soddisfatti di aver concluso questo importante accordo con PrestitiOnline. In un momento particolarmente delicato per l’economia del Paese possiamo, attraverso le potenzialità del canale web, offrire un customer journey di alto livello alla nostra clientela. Siamo certi che tutto questo ci aiuterà a consolidare, nell’ambito del mercato retail, il ruolo di polo distributivo del lending individual del Gruppo Banca Ifis”.