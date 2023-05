CBRE lancia la campagna di comunicazione sulla sostenibilità ambientale

CBRE, lanciata la campagna di comunicazione RE-GREEN: i centri commerciali uniti per ridare al mondo il colore che si merita

RE-GREEN è il nome della campagna dedicata alla sostenibilità ambientale lanciata all’interno del network di Centri Commerciali gestiti da CBRE, leader al mondo nella consulenza immobiliare. L’iniziativa, alla quale hanno aderito 28 shopping centre e retail park del portafoglio di CBRE, ha lo scopo di comunicare le attività green realizzate nei centri e di sensibilizzare visitatori e clienti perché possano attivarsi a loro volta per “ridare al mondo il colore che si merita”. La sostenibilità rappresenta infatti uno dei temi cardine delle strategie di gestione integrata degli asset Retail di CBRE, che ha strutturato un team ESG dedicato a queste tematiche, e raffigura un fattore fondamentale per l’aumento di valore degli immobili.

Per amplificare ulteriormente l’importanza di adottare stili di vita e pratiche maggiormente sostenibili, a supporto della campagna di comunicazione, sono state realizzate numerose attività all’interno delle gallerie commerciali e sul web: un piano di comunicazione dedicato, laboratori e attività in presenza per i bambini e la distribuzione di oltre 18.000 album in carta riciclata con attività ludico-didattiche rivolte ai più piccoli.

“La campagna Re-Green rappresenta un ulteriore passo in avanti per comunicare in modo efficace la vocazione ESG di CBRE, coinvolgendo i visitatori dei nostri centri commerciali” afferma Pier Luigi Paolettoni, Head of Retail Out of Town di CBRE Italy. “Per CBRE è sostanziale focalizzare l’attenzione sugli asset gestiti in materia di sostenibilità, tramite strumenti innovativi e diffondere le buone pratiche che ognuno di noi può implementare quotidianamente per ridare al mondo il colore che si merita”.