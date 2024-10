CDP: €200 mln alla banca di sviluppo kazaka DBK con garanzia SACE

CDP espande la sua presenza in Eurasia: 200 milioni di euro alla banca di sviluppo kazaka DBK per progetti di sviluppo sostenibile

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) annuncia un nuovo passo verso l'espansione in Eurasia con un finanziamento di 200 milioni di euro, garantito dalla Push Strategy di SACE, destinato alla Development Bank of Kazakhstan (DBK). Le risorse serviranno per sostenere progetti di sviluppo sostenibile in Kazakistan, con particolare attenzione ai settori delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica, dei trasporti, delle infrastrutture sanitarie e della gestione delle risorse idriche.

L’iniziativa mira a promuovere anche nuove opportunità commerciali tra Italia e Kazakistan, incentivando collaborazioni tra imprese italiane e kazake tramite eventi di business matching e forum settoriali. L’obiettivo è incrementare l’interscambio commerciale e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi, favorendo lo sviluppo di settori strategici per entrambe le economie.

L’accordo è frutto del rinnovato impegno tra CDP e SACE, avviato nel gennaio 2024 durante la visita in Italia del Presidente del Kazakistan, Kassym Jomart Tokayev. La tavola rotonda italo-kazaka, organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha gettato le basi per una collaborazione più intensa: CDP ha siglato un accordo con il Fondo Sovrano kazako, mentre SACE ha firmato un Memorandum d’Intesa con DBK per avviare attività di business matching e favorire gli acquisti di beni e servizi italiani tramite la Push Strategy.

“Questa iniziativa conferma l’interesse strategico di CDP per una regione che rappresenta un ponte naturale tra Europa e Asia. Interveniamo in settori cruciali come energia, infrastrutture e sanità, ambiti fondamentali per garantire una crescita equa e sostenibile, in linea con i target previsti dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite. Seguiranno presto altre iniziative nella regione, sempre orientate a un approccio di sistema che in questa occasione ci ha visti coinvolti al fianco del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e SACE per promuovere lo sviluppo locale sostenibile e, al contempo, le opportunità di business per le imprese italiane in mercati dall’alto potenziale”, ha affermato Paolo Lombardo, Direttore Cooperazione Internazionale allo Sviluppo di CDP.

Yeliz Tufekcioglu Kucukaltan, Head of Europe & Middle East, International Network di SACE, ha dichiarato: “È la prima operazione concreta in Kazakistan dopo l’accordo firmato a gennaio e grazie alla Push Facility seguiranno degli incontri di business matching che coinvolgeranno le controparti italiane e kazake. Un’iniziativa strategica in un mercato in forte crescita, che presidiamo dall’ufficio SACE ad Istanbul, creerà nuove connessioni e opportunità per l’export delle nostre PMI in settori chiave come le energie rinnovabili, l’efficienza energetica, i trasporti e le infrastrutture sanitarie e idriche”.

Vladimir Lee, Vicedirettore Generale di DBK, ha aggiunto: “Questo accordo inaugurale con Cassa Depositi e Prestiti rappresenta un passo fondamentale per attirare gli investimenti europei in Kazakistan. Siamo certi che i fondi stanziati apriranno nuove opportunità per far progredire settori chiave come le energie rinnovabili e la sanità, sostenendo una crescita sostenibile in tutto il Paese. Questa partnership migliora la cooperazione economica tra il Kazakistan e l’Italia, rafforza i legami con le imprese private di entrambi i Paesi e incrementa gli scambi in settori strategicamente importanti".