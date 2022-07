CDP e BEI, rinnovata intesa a sostegno dell'economia italiana

CDP e BEI, firmati tre accordi a favore degli investimenti pubblici e privati in Italia

Con tre nuovi accordi stipulati, Banca Europea per gli Investimenti e Cassa Depositi e Prestiti consolidano e rafforzano le sinergie operative esistenti, proponendosi di stimolare gli investimenti pubblici e privati in Italia, migliorare la selezione e il finanziamento di progetti green e attivare nuova finanza per oltre un miliardo a favore degli Enti Pubblici, in particolare del Centro-Sud. Il perfezionamento è avvenuto in occasione di un incontro che si è svolto a Roma, nella sede di CDP, tra le due delegazioni guidate rispettivamente da Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente di BEI, e da Dario Scannapieco, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP, attraverso la firma di un Memorandum of Understanding (MoU), che rinnova un accordo firmato nel 2009, intensificando la cooperazione tra CDP e il Gruppo BEI (BEI e controllato FEI, Fondo Europeo per gli Investimenti) e individuando nuove operazioni e potenziali ambiti di collaborazione, anche al di fuori dell’Italia.

Nel dettaglio, l'accordo si orienta a rafforzare gli interventi per lo sviluppo del Paese, relativamente ai temi di sostenibilità, trasformazione digitale, social housing, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, istruzione, ricerca e impatto sociale, economia circolare, innovazione e competitività del sistema produttivo italiano, fonti rinnovabili ed efficienza energetica, settore idrico ed edilizia scolastica. Per affrontare queste sfide, CDP e il Gruppo BEI mettono in campo diverse azioni, a cominciare dalla pianificazione congiunta delle attività, per il raggiungimento degli obiettivi del Fondo Italiano per il Clima e per proseguire l’espansione di quelle a sostegno della finanza per lo sviluppo. Si aggiungono la cooperazione nell'ambito del PNRR e del programma InvestEU, nonché possibili opportunità di collaborazione sul Piano Strategico 2022-2024 di CDP.

Per permettere alle Regioni italiane di realizzare e completare progetti sempre più complessi e sostenibili, il secondo accordo prevede la concessione da parte del Gruppo BEI di una garanzia di 535 milioni su finanziamenti già erogati da Cassa. Tale garanzia interverrà positivamente sui ratios patrimoniali di CDP, che potrà così finanziare entro il 2025 nuovi progetti degli Enti Pubblici per oltre un miliardo, con una quota del 20% riservata a iniziative per contrastare il cambiamento climatico e un’altra sempre del 20% per progetti delle Regioni del Sud e delle zone colpite dal terremoto del Centro-Italia nel 2016.

Il terzo accordo, infine, rientra nel programma di consulenza Green Gateway creato dalla BEI in collaborazione con la Commissione Europea per consentire alle istituzioni finanziarie europee di investire in progetti green. In questo contesto, BEI offrirà a CDP servizi di consulenza tecnica e finanziaria (advisory) volti a rafforzare le capacità, le procedure e gli strumenti operativi di Cassa anche nei confronti degli Enti Pubblici per favorire la pianificazione, la selezione e il finanziamento di iniziative con un impatto positivo sull’ambiente.

“Grazie agli accordi firmati oggi, tra cui il Memorandum of Understanding volto a rafforzare ulteriormente la già ottima partnership con CDP, sosterremo le Regioni italiane con oltre un miliardo di euro e apriremo la strada a future opportunità di cooperazione fra le due istituzioni nel settore pubblico, prestando particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno e alla sostenibilità ambientale, punti chiave sia del PNRR che di InvestEU. La BEI collabora con le banche nazionali di promozione per raggiungere il maggior numero possibile di imprese e, con CDP, anche grazie ai nostri servizi di Advisory, possiamo contare su un partner eccellente,” ha sottolineato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI.

“Con la firma di questi tre accordi, CDP consolida la storica e fruttuosa collaborazione con il Gruppo BEI. L’accordo di garanzia da oltre 500 milioni di euro rafforza la sinergia tra le due Istituzioni, già sperimentata nel settore delle infrastrutture e del supporto alle PMI e Mid Corporate italiane. Tale intesa consentirà di amplificare l’impatto della finanza di CDP e BEI a sostegno degli Enti Pubblici, generando effetti positivi in termini di coesione sociale e lotta al cambiamento climatico. Con il MoU e l’accordo di advisory per le operazioni green, CDP dà attuazione alle linee del nuovo Piano Strategico 2022-2024, relative al rafforzamento delle competenze tecniche a servizio soprattutto della PA e del PNRR e al consolidamento delle sinergie operative in ambito europeo”, ha dichiarato Dario Scannapieco, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP.