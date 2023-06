CDP, con BERS e le Istituzioni Finanziarie per la ricostruzione dell'Ucraina

CDP, siglato MoU con BERS e 17 Istituzioni per il co-finanziamento di progetti a sostegno della ripresa economica dell'Ucraina

CDP ha partecipato oggi alla Ukraine Recovery Conference di Londra, aderendo alla sottoscrizione, da parte della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) e di Istituzioni di Finanziamento allo Sviluppo (DFI) di tutto il mondo, di un Memorandum of Understanding per stabilire un quadro di collaborazione per i co-investimenti in Ucraina, principalmente nel settore privato. L’accordo siglato fa seguito all’impegno iniziale della BERS e delle DFI del G7 di istituire la Piattaforma per gli Investimenti in Ucraina, annunciata durante la riunione del G7 a Tokyo del mese scorso, a cui si sono aggiunti nuovi partecipanti, portando così a 19 il numero totale di soggetti coinvolti.

Le esigenze finanziarie per la ricostruzione dell’Ucraina sono immense e superano la portata di qualsiasi singola istituzione. Il settore privato svolgerà un ruolo fondamentale nella ripresa dell’economia ucraina. Di conseguenza, è necessario un attento coordinamento tra i partner dell’Ucraina al fine di massimizzare l’efficacia e l’impatto dei loro interventi. Sulla base della dichiarazione dei leader del G7 sull’assistenza all’Ucraina e della dichiarazione dei leader del G7 sull’Ucraina (19 maggio 2023), la BERS e le DFI partecipanti hanno concordato le modalità di collaborazione al fine di contribuire alla ricostruzione dell’Ucraina.

Tramite il Protocollo d’intesa, i firmatari sono lieti di collaborare al fine di aumentare la portata, l’efficienza e la qualità degli sforzi di ripresa in Ucraina e nei Paesi vicini che sono stati colpiti negativamente dalla guerra russa. La Piattaforma per gli Investimenti in Ucraina BERS-G7 DFI-EDFI mirerà a promuovere il cofinanziamento tra le istituzioni partecipanti, grazie al rafforzamento della cooperazione, nonché allo scambio di informazioni finalizzate all’assistenza alla ricostruzione dell’Ucraina, con particolare riferimento al settore privato.