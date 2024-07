CDP: concessi 60 mln a Intercos per investimenti nella cosmetica

CDP, 60 mln per Intercos: previsto un nuovo polo per la produzione di cosmetici, un hub scientifico e un impianto fotovoltaico

CDP (Cassa Depositi e Prestiti) concede un finanziamento da 60 milioni di euro a Intercos, gruppo leader nello sviluppo e produzione di cosmetici a livello internazionale, per investire nella sua transizione digitale, innovazione e sostenibilità con la realizzazione di un nuovo polo per la produzione di cosmetici, un hub scientifico e un impianto fotovoltaico.

Gli investimenti di Intercos, grazie anche al sostegno di CDP, consentiranno al Gruppo di consolidare gli attuali livelli di qualità e di aumentare ulteriormente la sua competitività nel mercato mondiale. Il completamento del progetto avrà anche importanti ricadute occupazionali attraverso l’assunzione diretta di nuovi addetti da impiegare principalmente nel sito produttivo, nel nuovo reparto di ricerca e sviluppo e nell’hub scientifico.

In particolare, le risorse di CDP saranno destinate alla realizzazione del nuovo polo industriale dedicato al make-up che sorgerà nei comuni di Agrate Brianza e Caponago e seguirà due principali direttive: ricerca e innovazione, con la realizzazione di un polo cosmetico che permetterà di aumentare ulteriormente le attività di ricerca e sviluppo, di creare un nuovo hub scientifico per il potenziamento delle attività di laboratorio e di realizzare un impianto produttivo altamente digitalizzato e con processi innovativi; e ambiente ed energia, con l’installazione di un impianto fotovoltaico in grado di rendere il nuovo stabilimento estremamente efficiente da un punto di vista energetico.