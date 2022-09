CDP, lanciato nuovo Sustainability Bond da €750 milioni

CDP verso un modello di crescita più sostenibile e inclusivo: al via nuovo Sustainability Bond

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) torna sul mercato dei capitali lanciando un nuovo Sustainability Bond, destinato a investitori istituzionali, per un ammontare complessivo pari a 750 milioni di euro. Diventano così 8 le emissioni obbligazionarie ESG collocate a partire dal 2017, per un totale di 5,5 miliardi, a conferma del ruolo strategico di CDP nell’ambito della finanza sostenibile. I proventi della nuova emissione, che rientra nel Green, Social and Sustainability Bond Framework di CDP, saranno dedicati a iniziative green e social, tra cui, per la prima volta in questa tipologia di strumento, l’efficientamento energetico e le energie rinnovabili,oltre all’efficientamento idrico, alle infrastrutture sociali e alla cooperazione internazionale.

Le iniziative selezionate ai fini dell’emissione, in coerenza con quanto stabilito dal Piano Strategico 2022-2024 di CDP, sono allineate alle priorità di intervento individuate dalle Linee Guida Strategiche Settoriali relative alla Transizione Energetica, alle Infrastrutture Sociali e alla Tutela e Salvaguardia del Territorio. L’operazione è inoltre in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, con particolare riferimento agli SDGs 7, 8 e 13 (rispettivamente “Energia pulita e accessibile”, “Lavoro dignitoso e crescita economica”, “Lotta contro il cambiamento climatico”).

Il nuovo Sustainability Bond, emesso ai sensi del Debt Issuance Programme (DIP), il programma di emissioni a medio-lungo termine di CDP dell’ammontare di 15 miliardi di euro, ha un valore nominale di 750 milioni di euro, non subordinato, non assistito da garanzie econ una cedola annua lorda pari a 3,50% e una scadenza pari a 5 anni.

A dimostrazione del forte interesse da parte dei mercati finanziari per le emissioni obbligazionarie sostenibili di CDP, l’operazione ha fatto registrare ordini per circa 1,3 miliardi di euro ed è stata accolta da oltre 70 investitori con una significativa partecipazione dall’estero (68%) ed una presenza di investitori ESG pari a circa il 70%. L’emissione conferma l’importanza dell’approccio intrapreso da CDP verso un modello di crescita più sostenibile e inclusivo.

Il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo di CDP, Fabio Massoli, ha dichiarato: “L’emissione di questo Sustainability Bond rafforza l’impegno di CDP sul fronte della finanza sostenibile e contribuisce a raccogliere nuove risorse, nazionali e internazionali, a favore prevalentemente dell’efficientamento energetico e idrico e delle energie rinnovabili, a beneficio del sistema Paese. La domanda registrata da parte degli investitori istituzionali, alla luce del contesto particolarmente complesso, è stata significativa e rappresenta un’iniezione di fiducia da parte del mercato nei confronti di CDP e del suo ruolo a sostegno dello sviluppo sostenibile dell’Italia”.

Il rating a medio-lungo termine dei titoli, per i quali è stata fatta domanda di ammissione alle negoziazioni presso la Borsa di Dublino, è atteso pari a BBB per S&P, BBB per Fitch e BBB+ per Scope. BNP Paribas, Banca Akros - Gruppo Banco BPM, Barclays, HSBC, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Santander, Societe Generale, UniCredit hanno agito in qualità di JointLead Managers e Joint Bookrunners dell’operazione.