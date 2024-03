CDP punta sulla formazione professionale: nuove partnership con le Università

Fattore formazione per vincere le sfide del futuro, la collaborazione tra CDP e POLIMI per la crescita professionale

In uno scenario globale in continua e rapida evoluzione, la capacità delle imprese e delle istituzioni finanziarie di adattarsi e anticipare le dinamiche che incidono sull’economia e sulla società riveste un'importanza sempre maggiore. In questa prospettiva, investire nella formazione dei dipendenti e offrire loro strumenti e opportunità per sviluppare competenze specifiche emerge come una priorità per le aziende.

Le collaborazioni tra aziende ed università hanno un ruolo chiave nel favorire questo processo di sviluppo professionale. La crescita del capitale umano delle proprie persone con corsi ad hoc è diventata una priorità per diverse aziende e istituzioni, fra le quali anche Cassa Depositi e Prestiti che attraverso CDP Academy, il programma di formazione di alto livello del Gruppo CDP, ha portato avanti una collaborazione con il POLIMI Graduate School of Management.

Di recente si è conclusa la seconda edizione del Master in Business Administration (MBA), un percorso biennale che ha coinvolto un totale di 40 partecipanti provenienti dal Gruppo CDP e dalle sue partecipate, con l'obiettivo principale di promuovere una cultura manageriale incentrata sull'innovazione, sulla leadership inclusiva e sull'imprenditorialità.

“In Cassa Depositi e Prestiti, riconosciamo il valore delle competenze come motore del progresso e dell'innovazione”, ha commentato Maurizio di Fonzo, Direttore Persone e Organizzazione di CDP. “Investire in una formazione di alto profilo non solo arricchisce il singolo, ma rafforza anche il tessuto sociale ed economico. Le competenze svolgono un ruolo catalizzatore nella produttività e nella promozione di una crescita economica sostenibile. Rappresentano il fulcro di un'economia basata sulla conoscenza, dove il valore aggiunto deriva dalla capacità di pensare in modo critico, risolvere problemi complessi e adattarsi prontamente ai cambiamenti”.

Su questa direttrice CDP intende confermare il suo impegno, con una terza edizione del percorso formativo, questa volta in collaborazione con Luiss Business School, che porterà ogni partecipante a ricevere un diploma universitario al termine del programma, a testimonianza e del valore acquisito fin qui.