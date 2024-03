Cdp Rating, quattro aziende italiane tra le 353 della lista

Cdp Rating: Erg, Pirelli, Snam e Tim nella lista delle società mondiali con giudizio A in tema di sostenibilità ambientale

Cdp Rating (ex Carbon Disclosure Project) ha incluso quattro aziende italiane nella lista delle società mondiali con giudizio A in tema di sostenibilità ambientale per il 2023. Le quattro aziende sono Erg, Pirelli, Snam e Tim. Il Suppliers Engagement Rating (SER) di CDP è un importante riconoscimento che valuta l’impegno delle aziende nel coinvolgimento dei fornitori nella lotta al cambiamento climatico.

L’organizzazione non-profit attiva nella sostenibilità ha esaminato oltre 21mila aziende mondiali, assegnando a 400 di esse il punteggio massimo in tema di trasparenza e risultati ottenuti nella sostenibilità, nella lotta alla deforestazione e sulla sicurezza dell’acqua. Le aziende con il massimo punteggio nella lotta al cambiamento climatico sono state 353. A 30 è stato assegnato il miglior giudizio sulla lotta alla deforestazione e a 101 sulla sicurezza per l’acqua.