CDP Venture Capital, selezionate le 8 startup di Magic Spectrum

CDP Venture Capital e Digital Magics, erogati 75mila euro alle 8 startup del programma Magic Spectrum

Sono 8 le startup selezionate per la prima edizione del programma di accelerazione Magic Spectrum, dedicato alle startup che sviluppano prodotti o servizi per il mercato 5G e Internet of Things promosso da CDP Venture Capital e Digital Magics. Le startup selezionate dai partner di Magic Spectrum fra le 175 candidature ricevute sono: Auting, operatore di car sharing peer-to-peer; Cloudvision, piattaforma multi-device per fornire supporto automatizzato e sensibile al contesto ai lavoratori in prima linea; Evja, start-up agritech che aiuta le aziende agricole a ottimizzare la gestione della nutrizione, difesa e irrigazione delle colture; G-move, startup innovativa attiva nel settore del "people flow monitoring"; Logbot, soluzione “IoT in a box” che consiste in un dispositivo e una piattaforma che consentono il controllo e la gestione di dispositivi IoT per la raccolta dati; MyMine, startup che mira a rendere facile e immediato iniziare a generare reddito estraendo HNT (Helium People Power Network token) attraverso un dispositivo chiamato Miner; To Be, soluzioni Li-Fi per soddisfare la crescente domanda di traffico dati e guidare la transizione verso una connessione veloce, sicura e sostenibile e Waterstream, piattaforma di comunicazione MQTT IoT che funziona in modo nativo su motori di streaming.

Le startup hanno ricevuto un finanziamento iniziale di 75.000 euro e presenteranno oggi i loro progetti a investitori, mentor e aziende nel corso del Demo Day a Torino. Magic Spectrum è un programma triennale che si rivolge alle startup che operano nei segmenti chiave del 5G e dell’Internet of Things, come smart home & building, smart mobility, smart factory, retail e logistics, e agrifood. Ogni anno saranno selezionate 8 startup che potranno accedere a un percorso di formazione e accelerazione e a investimenti fino a 325.000 euro, fra investimento iniziale e step successivi, in linea con le migliori best practice di accelerazione europee.

L’acceleratore è stato lanciato a novembre 2021, ed è entrato a far parte della Rete Nazionale Acceleratori CDP, il network di snodi fisici sul territorio, focalizzati nei mercati a più elevato potenziale che CDP Venture Capital sta realizzando per accompagnare i nuovi talenti dell’innovazione nel loro percorso di crescita. Il programma coinvolge primari corporate partners quali Cisco, Compagnia di San Paolo, Inwit, Irideos, Melita e Unipol Tech e può inoltre contare sul know-how di technical partners quali Cluster Smart Communities, I3P, IREN, Smart Sys e Solve.it. Il programma di accelerazione sarà composto in due fasi: “Discovery” e “Validation” della durata di circa due mesi ciascuna. Al termine della prima verranno selezionate le 8 startup che entreranno nella fase finale del programma, in cui il progetto sarà testato per poi accedere all’Investor Day: l'incontro con investitori, mentor e aziende.

Ludovico Facchini, Partner di Digital Magics e Program Director di Magic Spectrum ha dichiarato: “5G e IoT sono mercati che diventeranno sempre più determinanti e di conseguenza avranno grande valore per il futuro di tutti noi. Con questo programma, in linea con il nostro piano industriale, auspichiamo di attrarre e coinvolgere le migliori realtà che operano in questo ambito e, grazie al prezioso contributo di CDP Venture Capital e dei nostri partner, aiutarle a crescere e a sviluppare importanti sinergie. Le prime 8 startup selezionate ci hanno confermato che stiamo andando nella giusta direzione, testimoniando la ricchezza di soluzioni e idee proposte dai talenti italiani ed europei”.