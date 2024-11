Centro Diurno Santa Bibiana: i servizi per assistenza e supporto agli anziani

Centro Diurno Santa Bibiana offre il centro diurno per persone non autosufficienti terapie innovative, sostegno familiare e attività di socializzazione

Il Centro Diurno Santa Bibiana di Martina Franca (Taranto) rappresenta una risorsa fondamentale per i malati di Alzheimer e le persone non autosufficienti, offrendo un'ampia gamma di servizi e attività che combinano cura, assistenza e stimolazione fisica ed emotiva.

Il centro offre un ambiente sicuro e stimolante articolato intorno a un programma attentamente strutturato per soddisfare le esigenze dei suoi ospiti. Tra i principali servizi offerti vi sono l’accoglienza e l’assistenza personalizzata alla persona, un supporto medico e infermieristico continuo, attività di terapia occupazionale per mantenere abilità e interessi personali e un ampio ventaglio di interventi fisioterapici, tra cui riabilitazione neurologica, ortopedica e posturale. Non mancano proposte di stimolazione cognitiva come il memory training, la terapia di riorientamento alla realtà e il training procedurale, affiancate da percorsi di stimolazione sensoriale ed emozionale, che includono musicoterapia, arte terapia, tecniche di rilassamento, pet-therapy e terapia della reminiscenza.

Le attività di socializzazione prevedono gite, feste di compleanno e celebrazioni per diverse ricorrenze, mentre il supporto alle famiglie è garantito attraverso incontri di sostegno psicologico e il Caffè Alzheimer, uno spazio di confronto e condivisione per i familiari. Sono inoltre disponibili un servizio pasti curato da un catering e un servizio di trasporto su richiesta, gestito da un’associazione esterna convenzionata, con un contributo economico supplementare.

La giornata tipo degli ospiti è organizzata in modo da garantire un equilibrio tra attività stimolanti e momenti di relax. Si inizia con un'accoglienza e un momento di socializzazione per poi passare a esercizi di stimolazione cognitiva e fisioterapia. La mattinata prosegue con una pausa dedicata alla merenda e all'igiene personale, seguita da attività educative e di animazione. Prima di pranzo, gli ospiti partecipano a momenti di condivisione creativa. Il pranzo viene servito in un’atmosfera conviviale, seguito da un momento di riposo. Nel pomeriggio vengono proposte attività ludiche e di animazione che proseguono fino all'ora della merenda e del rientro a casa.

Centro Diurno Santa Bibiana non è solo un luogo di accoglienza per i malati, ma anche un supporto prezioso per le famiglie, spesso alle prese con le difficoltà di assistenza quotidiana. Le attività, le cure personalizzate e il sostegno psicologico offerti rappresentano un aiuto concreto e un’opportunità per migliorare la qualità della vita degli ospiti e dei loro cari. Con il suo programma diversificato e il personale qualificato, il centro si conferma un punto di riferimento nel campo dell’assistenza socio-sanitaria, rispondendo in modo professionale e umano alle necessità di chi vive una condizione di fragilità.