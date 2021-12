Ceo Italian Awards: a Zaccariello di eFarma il premio per la categoria Pharma

Francesco Zaccariello, managing director di eFarma by Atida, è stato scelto tra i migliori CEO del 2021 da Forbes.

Il riconoscimento nel corso della settima edizione del CEO Italian Summit & Awards 2021, organizzato da Business International (Gruppo Fiera Milano) e Forbes Italia, i quali hanno voluto riconoscere l’innovazione strutturale in aree strategiche come Leadership, Collaborazione e Produttività di 20 aziende della classifica Forbes.

La presenza di eFarma by Atida e di Zaccariello tra i premiati rappresenta un importante riconoscimento del contributo che l’azienda e il suo CEO hanno dato al mondo farmaceutico in Italia. Nel 2020 l’azienda ha superato i 20 milioni di euro in volumi di vendite - in crescita del 125% rispetto all’anno precedente - mentre nel 2021 ha visto il raggiungimento di grandi successi, tra cui in primis, l’ingresso in Atida, una delle principali piattaforme online della salute e del benessere in Europa, insieme alla quale punta ad offrire soluzioni innovative per la salute e il benessere al 90% dei clienti europei.

“Sono grato di aver ricevuto questo premio che arriva a coronamento di un percorso che ci ha visto crescere da ambiziosa start-up a player europeo con sede nel sud Italia”, ha commentato Francesco Zaccariello, Managing Director di Atida Italia. “Questo traguardo rappresenta un ulteriore motivo di orgoglio e dimostra che con la giusta dose di ambizione e lavoro di squadra, un’idea vincente è destinata ad avere successo. Ora ci focalizziamo sul futuro insieme ad Atida e alle sfide che che ci aspetteranno sul mercato internazionale”.

eFarma: la scheda

Fondata nel 2011 a Napoli, eFarma by Atida è uno dei principali e-commerce farmaceutici in Italia, autorizzato dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci senza obbligo di prescrizione. Dal 2021 è parte della piattaforma europea Atida con la missione di accompagnare e aiutare le persone in tutta europa a prendere decisioni migliori sulla propria salute. Tutto questo è possibile grazie ai consigli professionali di specialisti al servizio della clientela e un ampio catalogo di eccellenti prodotti e soluzioni per la salute e il benessere.