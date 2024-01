Che Banca! consolida la crescita e diventa Mediobanca Premier

Che Banca! rafforza il percorso di crescita e diventa Mediobanca Premier dal 15 gennaio

A partire dal prossimo 15 gennaio CheBanca! cambierà nome in Mediobanca Premier, in linea con quanto anticipato nel piano strategico 2023-26 One brand – One Culture nel quale è centrale il ruolo della divisione wealth management e che mira a consolidare ulteriormente il percorso di crescita di CheBanca! come partner finanziario qualificato nella gestione del risparmio e degli investimenti, nonché rafforzare le sinergie e lo scambio di competenze con il Gruppo Mediobanca.

Il cambio di denominazione sociale non comporterà modifiche agli impegni contrattualmente assunti, ai prodotti e ai servizi già attivi. L’IBAN di ogni conto rimarrà lo stesso ed eventuali accrediti e addebiti ricorrenti non subiranno variazioni. Tutti i prodotti e i servizi CheBanca! o attivati tramite essa continueranno a essere operativi alle stesse condizioni contrattuali. Le carte di debito e credito non verranno sostituite fino alla loro scadenza, così come i libretti di assegni già emessi che potranno continuare a essere utilizzati.

Nessuna variazione anche per il consulente di riferimento, che rimarrà a disposizione dei propri clienti. Anche le filiali e gli uffici dei financial advisor continueranno a operare in continuità. Dal 15 gennaio, sul nuovo sito istituzionale mediobancapremier.com, saranno inoltre disponibili tutti i canali per entrare in contatto con l'istituto come, ad esempio, i nuovi indirizzi di posta elettronica per eventuali richieste o reclami. Le credenziali per accedere ad Area Clienti e App rimarranno invariate, anche se quest'ultima cambierà nome in App Mediobanca Premier e dovrà essere aggiornata dallo store di riferimento.