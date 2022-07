Chiquita colora di giallo l'Italia, al via la nuova campagna

Chiquita, al via la nuova campagna di comunicazione firmata Armando Testa

Chiquita torna in comunicazione quest’estate, dando il benvenuto ai turisti in Italia con una nuova campagna che vestirà di giallo aeroporti, porti, pullman e traghetti per tutta l’estate. La campagna, legata allo stile pop del brand, gioca col colore e con le caratteristiche del prodotto sia nella parte visiva, che mette al centro una bellissima banana tenuta da una mano, sia nella parte testuale, dove tante headline si alternano per portare il sorriso a chi le legge.

Come riporta Engage, i temi delle affissioni sono quelli che da sempre contraddistinguono la banana Chiquita (la sua naturalezza, la sua freschezza, il suo gusto, il suo essere healthy) e si incontrano in questa campagna con quelli dell’italianità e dell’accoglienza a braccia aperte, sempre festosa, che contraddistingue il Paese.

La campagna, realizzata da Armando Testa sotto la Direzione Creativa Esecutiva di MicheleMariani, sarà visibile dal 15 luglio nei principali aeroporti e nelle località balneari italiane. La pianificazione è a cura di Local Planet.