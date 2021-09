Chiquita con la Fondazione AIRC, insieme per la lotta al tumore al seno

Chiquita tinge di rosa il suo storico bollino nel mese della prevenzione del tumore al seno

A ottobre Chiquita rinnova il suo iconico bollino blu e lo abbina al nastro rosa, simbolo internazionale della lotta al tumore al seno, in occasione del mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno. In partnership Fondazione AIRC, lo storico brand vestirà 200 milioni di prodotti con dei bollini rosa in tutto il mondo.

Quest’anno, per la prima volta, il cancro al seno femminile è risultato essere il tumore più comunemente diagnosticato in tutto il mondo, seguito dal cancro ai polmoni (Global Cancer Statistics 2020). Nel mese della sensibilizzazione sul cancro al seno, i bollini rosa pensati dall’azienda hanno l’obiettivo di dimostrare il sostegno del brand alla causa, contribuendo a educare i consumatori sull'importanza di screening regolari.

"Chiquita è orgogliosa di agire come un 'buon vicino' e di supportare la diffusione di una sempre maggiore consapevolezza su una malattia che colpisce le donne e le loro famiglie in tutto il mondo", ha commentato Costabile Romano, direttore commerciale di Chiquita Italia. "L'emancipazione femminile è da sempre un pilastro fondamentale della nostra iniziativa ‘Dietro il bollino blu’ motivo per cui teniamo a dare un apporto concreto a cause così importanti, con l’obiettivo di contribuire ai progressi raggiunti nel mondo".

“La rinnovata collaborazione con Chiquita è una risposta concreta alla necessità di contrastare il cancro attraverso uno sforzo corale, sia a livello nazionale che internazionale: se il cancro non ha confini, nemmeno la ricerca e la sensibilizzazione possono averne. L’impegno di questo brand, conosciuto e apprezzato da milioni di persone, è prezioso sia per sostenere i nostri ricercatori, che lavorano per le donne colpite dal tumore del seno, sia per ribadire la fondamentale importanza della prevenzione”, ha commentato Niccolò Contucci, Direttore Generale di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.