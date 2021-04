Civil Servant del futuro. Calvosa (ENI): "Occhio alla sostenibilità sociale"

Luiss Business School e Associazione “Davide De Luca – Una vita per l’Intelligence”, in streaming il webinar “Civil Servant di cui l’Italia ha bisogno”

Di che tipo di “servitori dello Stato” ha bisogno l’Italia nei momenti di crisi e di ricostruzione? Per provare a rispondere a questa domanda si è tenuto il webinar organizzato da Luiss Business School e Associazione “Davide De Luca – Una vita per l’Intelligence”, un dibattito sui “Civil Servant di cui l’Italia ha bisogno” per riflettere su una nuova generazione di professionisti in grado di avvertire la consapevolezza e la responsabilità di essere “ceto dirigente”, il tutto nell’ottica dell’interesse nazionale.

All’evento, inaugurato dal Presidente Luiss Business School Luigi Abete e dal Presidente Onorario Associazione Davide De Luca - Una Vita per l’Intelligence Gianni Letta, hanno partecipato: Lucia Calvosa, Presidente Eni; Flavio Cattaneo, Imprenditore e Vice Presidente Italo; Ferruccio de Bortoli, Editorialista Corriere della Sera; Patrizia Grieco, Presidente Banca MPS; Gen. C.A. Teo Luzi, Comandante Generale Arma dei Carabinieri e il Direttore Luiss Business School Paolo Boccardelli.

“Il tema che affrontiamo, sull'identità del Civil Servant nel prossimo futuro, deve coniugare la sostenibilità economica, quella ambientale e quella sociale, ricordando che dopo questa pandemia la sostenibilità sociale sarà un problema urgente - ha spiegato Il Presidente della Luiss Business School Luigi Abete -. Le società moderne vivono la tendenza alla dualizzazione e questo non aiuta lo sviluppo. Quindi nell'uscire dalla pandemia bisognerà avere un occhio molto attento alla sostenibilità sociale e questo è il motivo per cui noi organizziamo dibattiti come questo. Io dico spesso che le leadership del futuro o sono leadership collettive o non sono leadership. I leader individuali possono riempire le pagine dei giornali, ma non sono più in grado di risolvere i problemi. Solo se i ceti dirigenti hanno in comune sentire un'identità prospettica che li guida in una stessa direzione, questi ceti dirigenti costituiscono una leadership. E solo una leadership collettiva riesce a cambiare e orientare lo sviluppo della comunità, che si fonda sempre di più su un campo di gioco in cui la dimensione è globale e in cui la nostra squadra è l'Europa”.

"L'Italia ha bisogno di Civil Servant, cioè di persone che possano servire l'interesse nazionale e il bene comune - ha detto Gianni Letta -. C’è bisogno di persone che possano favorire il ri-fiorire di una condizione nazionale e di uno sviluppo del Paese, fuori e dentro la politica, con la collaborazione tra pubblico e privato che tante volte è stata invocata e non sempre si riesce a realizzare in maniera armonica. E' un problema di classe dirigente, perché i grandi servitori dello Stato sono la classe dirigente della parte pubblica dell'amministrazione, ma c'è anche una classe dirigente che opera nel settore del privato che deve contribuire al benessere e allo sviluppo allo stesso modo dei funzionari pubblici. Se c'è crisi nella pubblica amministrazione, se ci sono carenze, ritardi, lentezze, forse c'è da dire che anche la classe dirigente più generalmente intesa ed estesa qualche problemino oggi lo mostra. La classe dirigente che ha avuto stagioni gloriose nel nostro Paese, sia nel pubblico che nel privato, speriamo possa, con metodo di formazione e con un'organizzazione e una procedura, far rinascere una classe dirigente che forse è la cosa che più manca oggi al nostro Paese".

"Appartengo a una famiglia di servitori dello Stato, quindi mi sento particolarmente colpita ed emozionata ad affrontare il tema - ha raccontato il Presidente di Eni Lucia Calvosa -. Tale sono e tale mi sento in qualità di Professore universitario e anche per la mia recente carica di Presidente di Eni, che come tutti sanno è sottoposta al controllo di fatto da parte dello Stato e quindi lo Stato è sempre presente nelle strategie e nelle logiche di Eni, poiché è l'azionista di riferimento. La formula di Enrico Mattei, fondatore di Eni, è particolarmente significativa nella storia d'Italia del secondo dopoguerra. A mio avviso è senz'altro un modello ancora moderno perché in questo modello, che può essere un modello di management tanto privato quanto pubblico, si intrecciano la capacità di innovazione, visione prospettica, ma anche in riferimento al fattore umano e a quello che può essere anche una bussola d'orientamento della discussione odierna, cioè l’occhio alla sostenibilità sociale. Ai giovani e agli studenti di oggi consiglio di studiare sempre e soprattutto in modo tradizionale sui libri, sviluppando sempre una capacità di interazione col mondo esterno. Ma questo i giovani oggi lo sanno, noto che i miei studenti sono piacevolmente grandi lettori dei giornali, osservatori del mondo che ci circonda. I giovani hanno attitudine a imparare e studiare a tutto tondo e tutto questo li arricchisce".