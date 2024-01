CNP Vita Assicura: Silvia Colombo è la nuova General Counsel

CNP Vita Assicura affida a Silvia Colombo la divisione Legal. La manager entra nella Compagnia assicurativa come nuova General Counsel

CNP Vita Assicura annuncia l’ingresso di Silvia Colombo come nuova General Counsel. La manager guiderà i team Affari Legali e Affari Societari della Compagnia assicurativa parte del Gruppo CNP Assurances. Abilitata all’esercizio della professione forense in Italia e in Spagna e specializzata in diritto assicurativo e dei mercati finanziari, Silvia Colombo ha maturato una significativa esperienza nella gestione del rischio e nella realizzazione di solide strategie legali grazie ai ruoli di rilievo ricoperti sia in realtà aziendali che in grandi Studi Legali.

Prima di entrare in CNP Vita Assicura era Chief Legal Officer in Drave Underwriting. Precedentemente è stata partner degli Studi Jenny.Avvocati e Zitiello Associati, seguendo clienti di respiro internazionale in ambito finanziario e assicurativo. Nel 2017 ha iniziato un’esperienza pluriennale in ElipsLife ltd, Compagnia del Gruppo Swiss Life, ricoprendo il ruolo di Regional Legal Counsel.

Marco Passafiume Alfieri, CEO di CNP Vita Assicura, ha commentato: “Sono contento di accogliere nella nostra squadra una professionista come Silvia. La sua lunga esperienza in ambito assicurativo, nella duplice veste di legale d’azienda e avvocato di studi legali, ci permetterà di presidiare al meglio la Governance della Compagnia e la gestione degli Accordi strategici con i nostri Partner, attuali e futuri. La squadra e il CDA potranno contare su una manager con grandi doti professionali, concretezza ed orientamento al risultato. Sono certo che saprà guidarci al meglio nella gestione quotidiana di tutti i risvolti legali del nostro lavoro e nell’evoluzione futura di un comparto fortemente regolamentato come quello assicurativo”.