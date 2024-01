Coca Cola partner del 74esimo festival di Sanremo

Coca-Cola annuncia la presenza alla 74esima edizione del Festival di Sanremo

Coca-Cola è lieta di annunciare che quest’anno sarà Partner della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Un’assoluta novità per l’azienda, che per la prima volta si unisce ai festeggiamenti del Festival che dal 6 al 10 febbraio animeranno la celebre città dei fiori. L'azienda sarà presente a Sanremo anche con il premium brand Lurisia, come partner di Radio Kiss e di Radio Italia negli studi Fuori Sanremo ING.

"Siamo felici di essere per la prima volta a Sanremo con due dei nostri brand, Coca-Cola e Lurisia", ha dichiarato Oleg Mamaev, Direttore Marketing Coca-Cola Italia. "Il Festival rappresenta un momento speciale e siamo orgogliosi di esserci per omaggiare le eccellenze del Paese, che si tratti di seguire il Festival gustando pizza e Coca-Cola – simbolo di condivisione e valore identitario del nostro brand iconico – o di concedersi una pausa rinfrescante con il Chinotto Lurisia, un capolavoro di gusto preparato con i chinotti del Presidio Slow Food di Savona”.

Da sempre Coca-Cola ha un forte legame con il mondo della musica e con il suo potere di unire le persone e far vivere esperienze e momenti unici. Valori che vengono perfettamente incarnati dal Festival di Sanremo, lo spettacolo italiano per eccellenza, scelto da Coca-Cola per omaggiare una delle eccellenze del nostro Paese: la pizza, icona della tradizione italiana in tutto il mondo e dei momenti di convivialità e condivisione. Il binomio pizza e Coca-Cola sarà il protagonista della nuova campagna pubblicitaria realizzata ad hoc per celebrare la prima volta dell’azienda a Sanremo, che sarà on air proprio dal 6 febbraio. Simbolo dell’Italia, amatissima da tutti, la pizza è un vero simbolo di condivisione e cosa c’è di più magico che trascorrere una serata gustando pizza e Coca-Cola? Il binomio perfetto, l’iconico abbinamento per un momento in cui incontrarsi, da trascorrere con gli amici o con la famiglia all’insegna del divertimento: una combinazione che mette tutti d’accordo, perfetta anche per una serata davanti alla tv guardando il Festival di Sanremo.

Lo spot, interamente girato in Italia e curato da VML Italy, la nuova creative company di WPP operativa da gennaio 2024, parte del network globale VML, che unisce brand experience, customer experience e commerce per creare connected brands e guidare la crescita, racconta un momento di condivisione e convivialità. Al centro della scena un gruppo di amici che, nonostante gli impegni e le distanze rendano più complicato trovare occasioni per vedersi, non vogliono rinunciare a trascorrere del tempo insieme. Sono gli amici di sempre, che si sono dati appuntamento e si preparano a vedere un'altra edizione del Festival di Sanremo, comodamente in prima fila dal loro divano. Il tutto è reso ancora più piacevole dal gusto della pizza e dalla freschezza di Coca-Cola.

Durante la settimana del Festival, aprirà le porte Casa Coca-Cola presso il Palafiori di Sanremo: un’oasi divertimento e convivialità dove il brand offrirà agli ospiti un rinfrescante momento di pausa. Questo spazio sarà uno dei cuori pulsante della convivialità sanremese, il luogo ideale per vivere momenti di condivisione e relax, dove il gusto unico di Coca-Cola si unirà a quello della pizza. Durante le serate del Festival, gli spazi di Casa Coca-Cola si trasformeranno nel suggestivo palcoscenico del Divano Coca-Cola, un formato ideato e prodotto da Show Reel Agency. Le due conduttrici del format, Camilla Boniardi e Alice Venturi, accompagnate da alcuni ospiti speciali – Annie Mazzola, Aurora Ramazzotti, Emanuele Ferrari, Giulia Valentina, Lollo Barollo, Rocco TNL, Papa per Scelta e Stefano Guerrera - commenteranno i momenti più emozionanti dello spettacolo. I contenuti saranno disponibili sui canali social di Sanremo Rai, dei talent protagonisti dell’attività e su quelli di Coca-Cola, dove i fan potranno rivivere i momenti più iconici e divertenti dello show.

Ma non è tutto. Coca-Cola offre ai suoi fan la possibilità di vivere in prima persona la magia del Festival di Sanremo 2024. Partecipando al concorso Coca-Cola Ti Porta A Sanremo 2024, ci sarà l'opportunità di vincere fino al 29 Gennaio 2024 due biglietti per assistere allo spettacolo sanremese direttamente dalle poltrone del Teatro Ariston e vivere l’emozione del Festival in una serata indimenticabile. Inoltre, fino al 9 Febbraio 2024, l'acquisto di Coca-Cola, Fanta e Sprite potrebbe riservare incredibili sorprese, con la possibilità di vincere uno dei 100 Pizza Kit in palio. Una fantastica occasione per portare anche a casa l'essenza dell’iconico duo Pizza e Coca-Cola. La vicinanza dell’azienda alle eccellenze italiane si concretizza anche attraverso la presenza a Sanremo di Lurisia, con le sue bibite e acque, capolavori di gusto realizzati con materie prime di alta qualità, selezionate con cura e lavorate per esaltare al massimo il territorio italiano.

Lurisia è Official Partner di Casa Kiss Kiss e all’interno dell’hub i prodotti Lurisia offriranno per tutta la settimana del Festival una rinfrescante pausa dagli impegni sanremesi, dando la possibilità agli ospiti di gustarsi un delizioso aperibrunch nell’esclusiva location in Piazza Vesto. Il brand sarà inoltre con Radio Italia, Official Partner di Fuori Sanremo ING, dove il protagonista assoluto sarà il Chinotto Lurisia, preparato con i chinotti del Presidio Slow Food di Savona, che conferiscono alla bibita un carattere vivace e piacevolmente amaro.