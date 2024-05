Coffee Fest, al via la prima edizione del Salone Internazionale del Caffé

Napoli: presentata la prima edizione del "Coffee Fest, Salone Internazionale del Caffé", in programma alla Mostra D'Oltremare dal 25 al 28 giugno 2025

Raccontato dal grande cinema, omaggiato dal teatro d’autore e dalla televisione, celebrato dalla musica da Bach a seguire, al centro di irresistibili ricette ma anche di insolite quanto sorprendenti opere d’arte, l’oscuro oggetto del desiderio è il caffè, bevanda ineguagliabile che pare non conoscere crisi, godendo di buona salute fin da quando (a metà del Seicento) arrivò in Italia dall’Oriente.

Italia, dove si consuma una tazzina di caffè al secondo (92 milioni al giorno), mentre nel mondo il caffè fa segnare la quota record di più di 3 miliardi di tazzine al giorno (97 al secondo), con un trend che sembra decisamente in crescita tra aumento del consumo (grazie anche alla variante in cialde e capsule) ed un’offerta sempre più variegata. Merito della grande maestria della torrefazione italiana, ma più ancora di una tradizione tricolore che ha saputo evolversi nel tempo, trovando in Napoli la “casa” prediletta di una bevanda seconda solo al petrolio per negoziazioni al mondo.

Napoli, dove dal 25 al 28 giugno del prossimo anno si terrà la prima edizione del Coffee Fest, Salone Internazionale del Caffè, che sarà ospitato nei padiglioni della Mostra d’Oltremare e che vedrà presenti tutti i più grandi protagonisti della scena italiana e non solo. La notizia, che affaritaliani.it è in gardo di dare in anteprima, è stata data ieri (8 maggio, ndr) nel corso di un’iniziativa cittadina sul caffè, dal project manager del Coffee Fest, Casimiro Lieto, ospite della mattinata di approfondimenti.

“Una grande festa in onore ed omaggio al caffè ed alla città che lo ha meglio interpretato negli anni”, ha raccontato Lieto, “trasformandolo in un tratto distintivo di identità e rito immancabile, che si rinnova ogni giorno nel solco di tradizioni antiche (come quella del ‘caffè sospeso’) e di moderne rivisitazioni (come le nuove varietà e proposte di torrefazione nate all’ombra del Vesuvio”.

Annuncio, che è stato accolto con grande entusiasmo e che è sembrato frutto di un lunga incubazione e tanta coraggiosa progettualità: “Abbiamo cominciato a lavorarci dall’inizio del 2023, col primo scambio di corrispondenza con il Comune di Napoli, e tuttora siamo come dentro una ‘caffettiera’ che borbotta in continuazione e si arricchisce ogni giorno di nuove storie, contenuti inaspettati e compagni di viaggio straordinari”, ha aggiunto Lieto, “persone meravigliose, che stanno sposando il progetto ed il suo importante profilo internazionale: una sfida al fianco dell’intera filiera italiana (quasi 1.000 torrefattori e più di 12.000 addetti, che, confermando Napoli ‘capitale del caffè’, intende portare la città sempre più al centro dell’universo mondiale e farne la protagonista di un confronto con produttori, importatori ed opionion leader internazionali di grande rilevanza. E dovremmo quasi esserci perchè per la prima edizione il Paese ospite dell’evento sarà molto probabilmente il Brasile, primo produttore di caffè al mondo e grande estimatore del ‘coffee made in Italy’ che tanto piace ai palati carioca”.

Dunque una grande vetrina per Napoli, ma anche per i napoletani, perchè “Il Coffee Fest sarà per metà B2B (aperto ai soli addetti ai lavori) e per l’altra meta B2C (aperto al pubblico). Quattro giorni di incontri, eventi ed attività incentrati sul caffè con degustazioni gratuite alle quali faranno da sfondo convegni, incontri letterari e masterclass”, ha concluso Lieto, “ma anche concerti, proiezioni, pièce teatrali, gare tematiche, speech aziendali, dibattiti e singolari ‘processi al caffè’. Per raccontarne la storia, sfatare i luoghi comuni, valorizzarne ogni più diverso e positivo aspetto”.

Perciò non resta che prendere nota: per un buon caffè siamo tutti invitati a Napoli, città dalla bellezza contagiosa, dal 25 al 28 giugno del prossimo anno.