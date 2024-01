Comcast, risultati oltre le attese nel 4°trimestre: titolo in rialzo del 5,05%

Comcast, registrati risultati oltre le attese nel quarto trimestre: a Wall Street il titolo è in rialzo del +5,05%

Comcast ha registrato risultati oltre le attese nel quarto trimestre dell'anno e ha alzato il dividendo del 7%. Nello specifico, il colosso dei media statunitense ha registrato un incremento dell'utile netto del 7,8% a 3,26 miliardi di dollari, ovvero 81 centesimi ad azione, nei tre mesi conclusi a dicembre, facendo meglio de 3,02 miliardi usd (70 centesimi) riportati nello stesso periodo dello scorso anno. Il fatturato è cresciuto invece del 2,3%, mentre l'Ebitda adjusted si è mantenuto invariato su base annua a circa 8 miliardi usd.

“Per il terzo anno consecutivo, abbiamo generato il fatturato, l’Ebitda rettificato e l’Eps rettificato più elevati nella storia della nostra azienda”, ha affermato in una nota l’amministratore delegato Brian Roberts. “Abbiamo anche registrato l’Ebitda rettificato più alto mai registrato nei parchi a tema, siamo lo studio numero 1 al botteghino mondiale per la prima volta dal 2015 e abbiamo mantenuto la posizione di Peacock come streamer in più rapida crescita negli Stati Uniti”. Comcast ha aumentato il dividendo di 8 centesimi, ovvero del 7%, a 1,24 dollari per azione su base annua per il 2024. Si tratta del 16° anno consecutivo di aumenti per l'azienda, che ha anche approvato un nuovo programma buyback per 15 miliardi di dollari. Nel trimestre, Comcast ha perso 34.000 abbonati nazionali alla banda larga, una cifra comunque inferiore alla stima media di 62.000 degli analisti di StreetAccount.

Nonostante le perdite, i ricavi nazionali della banda larga sono aumentati del 3,7% a 6,4 miliardi di dollari, mentre il fatturato medio per utente è salito del 3,9% poiché i clienti hanno collegato più dispositivi e hanno speso di più per velocità internet più elevate. Comcast inoltre ha aggiunto 310.000 abbonati wireless, superando la previsione degli analisti di circa 342.000 acquisiti. L’azienda ha perso invece 389.000 abbonati video, ma comunque meno della di quasi 458.000 utenti del consenso. All’apertura della borsa a Wall Street il titolo ha registrato un netto rialzo (+5,05%).