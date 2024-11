Comin & Partners presenta Comprendere 4: un viaggio tra le (in)sicurezze del nostro tempo

Comin & Partners, "In viaggio tra le (in)sicurezze": presentato il nuovo volume di Comprendere

L'insicurezza, nelle sue molteplici forme, è il sentimento che domina il nostro tempo. Dalle sfide economiche alle trasformazioni tecnologiche, dalle crisi sociali alle incertezze globali: è su questo tema cruciale che si focalizza il quarto numero della rivista Comprendere, un progetto editoriale di Comin & Partners.

Il nuovo volume, dal titolo “In viaggio tra le (in)sicurezze”, esplora le radici e le manifestazioni dell’insicurezza attraverso un’analisi multidisciplinare, offrendo una panoramica approfondita di un fenomeno che permea ogni aspetto della società contemporanea. Curato scientificamente dal Professor Giulio Sapelli, il volume propone capitoli tematici che integrano dati, esempi concreti e testimonianze per fornire una comprensione completa del tema.

Tra gli autori che hanno contribuito a questo numero spiccano figure di rilievo come il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Maestro Emilio Isgrò, lo psichiatra Gustavo Pietropolli Charmet, Stefano Nazzi (autore del podcast Indagini) e il Segretario Generale della CISL Luigi Sbarra. Le loro riflessioni si accompagnano alle suggestive fotografie di Stella Laurenzi, Marco Marcone e Paolo Tosti, che aggiungono una dimensione visiva al racconto delle insicurezze del nostro tempo.

Il nuovo volume di Comprendere è stato presentato ieri sera presso lo spazio culturale The Prism Core Center a Milano, in Piazza Napoli, 22. All’evento di presentazione, di fronte a quasi 200 ospiti, hanno preso parte esperti e protagonisti del panorama culturale e sociale, tra cui Maurizio Carvelli, Giusella Finocchiaro, Matteo Flora e Cathy La Torre, autori di alcuni saggi inclusi nel volume. Le loro riflessioni sono state arricchite dagli interventi di Bianca Arrighini e Stefania Pompili, che hanno condiviso esperienze e considerazioni personali sul tema. La presentazione ha rappresentato anche l’occasione per celebrare due importanti traguardi: i 10 anni di attività di Comin & Partners e i 5 anni dall’apertura della sede milanese.

Gianluca Comin, Presidente di Comin & Partners e Direttore editoriale della rivista, ha dichiarato: “Questi dieci anni sono stati un percorso di crescita continua, durante i quali abbiamo affiancato le aziende e le istituzioni nel comunicare in modo efficace e strategico. Con Comprendere vogliamo contribuire a un dibattito pubblico sempre più consapevole e informato, perché solo attraverso la conoscenza possiamo affrontare le sfide del nostro tempo”.

Il Direttore di Comprendere e Managing Partner a Milano di Comin & Partners, Lelio Alfonso, ha aggiunto: “Comprendere si inserisce perfettamente nella nostra visione strategica, che mira a promuovere la cultura del dibattito e della riflessione critica. In un mondo in costante evoluzione, è fondamentale fermarsi a riflettere e cercare di capire le dinamiche che ci circondano”.

Il Professor Giulio Sapelli, Coordinatore scientifico di Comprendere, ha dichiarato: “Guerre, uragani e solitudini. Parliamo ancora soltanto di incertezze, o anche di qualcosa molto più profondo come l'insicurezza dell'anima?”.

Stefano Simontacchi, aka The Prism, ha sottolineato l'importanza di un luogo come questo per promuovere il dialogo, la riflessione e la ricerca: “The Prism Core Center è uno spazio di scambio e di sperimentazione, un luogo dove fermarsi e dedicarsi del tempo, dove stimolare la consapevolezza di sé e lo spirito di ricerca in ogni individuo. Questo numero di Comprendere, così come il nostro spazio espositivo, rappresenta un invito a confrontarsi con le complessità del presente e a costruire un futuro più consapevole”.