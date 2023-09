Comin&Partners: Santucci è la nuova responsabile delle relazioni con i media

Comin&Partners: Nicoletta Santucci entra come Manager Responsabile delle Relazioni con i Media

Nicoletta Santucci è entrata a far parte di Comin&Partners con l’incarico di manager responsabile delle relazioni con i media, nell’area diretta dal partner Federico Fabretti, che conta 20 collaboratori. Santucci ha una notevole esperienza come comunicatrice sul fronte politico istituzionale, ed è sperimentata nella comunicazione di crisi. L’ultimo incarico, durato tre mesi, è stato di portavoce della Ministra del Turismo Daniela Santanchè.

La sua esperienza è iniziata però in Atm, la compagnia dei trasporti milanesi, assunta nel 2008 all’ufficio comunicazione dove è rimasta fino al 2015 quando è diventata, in occasione dell’Expo, portavoce del Prefetto di Milano Francesco Paolo Tronca, che poi ha seguito durante l’ incarico come commissario straordinario del comune di Roma. Successivamente Santucci è stata capo ufficio stampa presso il Ministero Semplificazione e Pubblica Amministrazione. Nel 2018 una parentesi alla Luiss come responsabile sviluppo relazioni esterne ed eventi, e poi il ritorno al mondo della politica come portavoce presso il ministero della Difesa, nei tre anni in cui il dicastero era guidato da Lorenzo Guerini.