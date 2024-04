Comunicato preventivo per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo

Comunicato preventivo per messaggi politici elettorali – Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia – 8 e 9 giugno 2024

COMUNICAZIONE PREVENTIVA REDATTA AI SENSI DELLA DISCIPLINA VIGENTE ADOTTATA DALL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI , CON DELIBERA N.90/24/CONS recante DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITA’ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLA CAMPAGNA PER L’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA FISSATA PER I GIORNI 8 e 9 giugno 2024, ED, INOLTRE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE N. 28 DEL 22 FEBBRAIO 2000, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, SE ED IN QUANTO APPLICABILI ALLE TESTATE web.

L’Editore comunica che in occasione delle prossime consultazioni elettorali PER L’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA previste per i giorni 8 e 9 GIUGNO 2024, “Affaritaliani.it” pubblicherà propaganda elettorale nei giorni consentiti dalla legge in materia di elezioni, messaggi di propaganda elettorale nel rispetto del seguente codice di autoregolamentazione (documento analitico). Tali messaggi saranno distinti e riconoscibili in quanto pubblicati negli appositi spazi chiaramente evidenziati e debbono recare l’indicazione del loro committente e la dicitura “Messaggio politico elettorale”.

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE (documento analitico)

Adottato nel rispetto dei Provvedimenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e nel rispetto della normativa vigente in materia se ed in quanto applicabile alle testate web. Norme e tariffe per la pubblicazione di messaggi politici relative alle consultazioni elettorali fissate per i giorni 8 e 9 GIUGNO 2024. Conformemente a quanto stabilito dalla legislazione vigente ed in attuazione dei provvedimenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del presente codice di autoregolamentazione si stabilisce che:

Scadenze temporali

In ottemperanza alle norme di legge che vietano di effettuare pubblicità nel giorno antecedente alle elezioni, i banner verranno rimossi alla mezzanotte del giorno precedente le elezioni.

Parità di condizioni

Gli spazi di propaganda saranno offerti a tutte le coalizioni, a tutte le liste e a tutti i singoli candidati che ne facciano richiesta; in caso di alleanze, ogni partito sarà considerato in modo autonomo. Lo spazio per la propaganda è concesso a identiche condizioni secondo la previsione della legge vigente in materia.

Prenotazioni

Le prenotazioni e la consegna del materiale sarà possibile in qualunque giorno fino ad una settimana prima della data delle elezioni: vige il criterio della priorità di prenotazione per cui chi prenota e formalizza prima ha diritto di scelta degli spazi residui.

Banner

I file pronti per la pubblicazione devono riportare il nome del committente e la dicitura “Messaggio politico elettorale”.

Tariffe

Banner 300X600 px visibile in HomePage con link ad indirizzo indicato dal committente: euro 9000,00/7 gg.

Banner 300X250 px visibilein HomePage con link ad indirizzo indicato dal committente: euro 7000,00/7 gg.

Banner 124X120 px visibilein HomePage con link ad indirizzo indicato dal committente: euro 5000,00/7 gg.

Caratteristiche del messaggio

Ogni messaggio di propaganda dovrà essere chiaramente riconoscibile e recare:

a) L’indicazione del soggetto politico committente;

b) La scritta “messaggio elettorale”.

Non saranno ammesse forme di messaggi politici a pagamento diverse da quelle elencate al comma 2 dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.

Pagamento

Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente in via anticipata all’accettazione dell’ordine di pubblicazione, tramite bonifico bancario. Il mancato pagamento anticipato comporterà automaticamente la mancata pubblicazione del messaggio elettorale. Ogni altra modalità preclude l’accesso alle pubblicazioni.