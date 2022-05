Confindustria Digitale, Agostino Santoni nuovo vice presidente

Confindustria Digitale, Santoni negli anni è stato alla guida della rappresentanza associativa

Agostino Santoni è il nuovo vice presidente di Confindustria nazionale con delega al digitale e Massimo Sarmi subentra nel suo ruolo di presidenza di Confindustria Digitale.

I vice presidenti Marco Gay e Massimo Sarmi e il consiglio generale di Confindustria Digitale si congratulano con Agostino Santoni per la sua nomina a vice presidente di Confindustria nazionale con delega al digitale, nomina che l'industria del digitale accoglie con grande soddisfazione e che costituisce un importante riconoscimento sia al comparto stesso sia al grande impegno profuso da Agostino Santoni negli anni trascorsi alla guida della rappresentanza associativa del digitale, prima in Assinform e successivamente in Confindustria Digitale.

Ad Agostino Santoni, riferisce la nota, vanno i più calorosi auguri di buon lavoro e Confindustria Digitale con le proprie associazioni è pronta a dare ogni supporto al neo eletto vice presidente nella sua missione di facilitare la transizione digitale del mondo delle imprese e più in generale del Paese. Il vice presidente vicario di Confindustria Digitale, Massimo Sarmi, attuale presidente di Asstel-Assotelecomunicazioni, subentra ad Agostino Santoni nella presidenza di Confindustria Digitale.