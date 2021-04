Contrastare gli aumenti? Arrigoni lo fa puntando sulla longevità dei prodotti

Sono gli agrotessili di lunga durata i tessuti del futuro da impiegare nel settore agricolo. Lo sa bene Arrigoni, azienda leader nella priduzione di tessuti tecnici per l'agricoltura, che di fronte al crescere dei prezzi delle materie prime scopre nuovi materiali nel segno della sostenibilità. Nel dettaglio, da dicembre a oggi, il prezzo del polietilene è aumentato del 30%. Le cause di questo forte rialzo risiedono in una serie di fattori. Primo fra tutti, nell’aumento generalizzato del prezzo delle materie prime. Il petrolio non fa eccezione. In secondo luogo, nell’aumento dei costi riconducibili alla logistica dovuti all’emergenza sanitaria a livello globale e, infine, nella scarsa disponibilità di noli dal Far East, che rallenta o ostacola le catene di approvvigionamento.

Per quanto attiene al settore agricolo, le ricadute negative riguardano, nello specifico, i produttori di film plastico o di agrotessili, tra cui Arrigoni, azienda leader a livello internazionale nella produzione di tessuti tecnici per l’agricoltura. L’azienda lombarda affronta la situazione con un approccio costruttivo, interpretando la congiuntura sfavorevole come un’opportunità per gli agrotessili di lunga durata come quelli proposti: se aumenta la vita utile del prodotto, si accresce la sostenibilità economica dell’investimento.

“L’aumento dei prezzi delle materie prime si riflette in un aumento del 10-15% sul prezzo dei prodotti finiti”, commenta Paolo Arrigoni, ad dell’azienda. “La nostra realtà si è già distinta nel tempo per lo sviluppo e la ricerca di soluzioni sempre più performanti e longeve: la spinta verso la maggiore vita utile dei nostri prodotti è un obiettivo costante del nostro team R&D. Rispetto ai nostri competitor possiamo offrire schermi durevoli, che siano dunque più sostenibili e presentino un profilo migliore sul piano della Tco (Total Cost of Ownership). Chi sceglie i nostri agrotessili ha dalla sua un migliore piano di ammortamento, in grado di ridurre le conseguenze degli aumenti”.

A riprova di ciò, sono diverse le esperienze di aziende che hanno preferito optare per gli agrotessili Arrigoni, consapevoli che, questi ultimi -più resistenti al vento e alle intemperie- prevengono in maniera più efficace rispetto al film plastico i danni causati da agenti esterni.

Un esempio significativo è quello di un produttore di kiwi rosso biologico dell’Agropontino il quale, dopo aver subito un danno da vento sulla copertura in film plastico, ha installato Protecta® System sul colmo di ogni filare e Fructus® tra le diverse file, contribuendo così, in maniera indiretta, anche ad aumentare la produttività dei frutteti. Le caratteristiche intrinseche degli schermi in tessuto durevole, infatti, permettono allo stesso tempo il controllo della pioggia e una buona traspirabilità, fornendo quindi le migliori condizioni di sviluppo alla pianta.