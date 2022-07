CoopCulture, presentato il Report di Sostenibilità 2021 e nuovo CdA

CoopCulture, pubblicato il Report di Sostenibilità 2020-21: al centro innovazione, sostenibilità e cooperazione

CoopCulture ha presentato ieri il primo Report di Sostenibilità 2020-2021, che evidenzia la rilevanza dei servizi delle attività per i beni culturali con contenuto di innovazione a favore di nuovi modelli di sviluppo sostenibile. La presentazione è avvenuta a seguito dell’Assemblea dei Soci di approvazione del bilancio e rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Impegnata nella rendicontazione sistematica della propria attività fin dal 2014, CoopCulture ha compiuto un ulteriore passo avanti verso la condivisione dei processi e dei progetti, adottando il nuovo framework UNESCO Culture 2030 Indicators. Grazie a questo sistema di rendicontazione lanciato alla fine del 2019 in sede ONU da 120 Ministri della Cultura, CoopCulture evidenzia il proprio impatto nelle direzioni di Ambiente e Resilienza, Prosperità e Qualità della Vita, Conoscenze e Capacità, Inclusione e Partecipazione.

Nel 2020 il settore culturale ha registrato un crollo dei visitatori del 76% in relazione ai soli musei statali che ha prodotto un calo degli introiti del 78%. CoopCulture ha subito di conseguenza una riduzione del fatturato nel 2020 e nel 2021 (rispettivamente del 55% e del 40% in meno rispetto al 2019), che ha implicato una perdita di fatturato nel biennio superiore ai 70 milioni di euro. Ciò nonostante, l’impresa è riuscita a ripianare le perdite del Bilancio 2020 e chiudere il Bilancio 2021 in positivo con un valore economico complessivo pari a circa 52 milioni di euro. Questo risultato è stato assicurato dalla capacità di reazione della cooperativa, che da un lato si è impegnata nell’ottenimento di diversi sostegni finanziari ed economici messi in campo dal Governo, dall’altro ha potuto contare sulla propria solidità e capacità di dare continuità alle azioni di sviluppo attraverso le leve sulle quali investe da tempo: sostenibilità, innovazione e approccio cooperativo, che hanno realizzato condizioni per la resilienza e la ripartenza.

A fungere da acceleratore di sostenibilità negli ultimi anni è stata l’infrastruttura digitale che non solo mette a sistema diverse innovazioni tecnologiche ma impatta trasversalmente rispetto ai pilastri del framework UNESCO. Grazie alla leva del digitale, CoopCulture ha potuto attivare forme innovative di relazione con tutti gli attori della filiera culturale e continuare nella sua missione di valorizzazione del capitale culturale, naturale e umano Con AppCulture, ad esempio, è stata garantita la piena fruizione in sicurezza dei poli culturali gestiti da CoopCulture grazie a sistemi evoluti di accessibilità, vendita on line e fruizione consapevole e attraverso la piattaforma Live Culture dedicata alle visite a distanza, invece, sono state realizzate attività educative digitali e immersive, rivolte a numerose scuole e studenti, e ai fruitori esteri impossibilitati a viaggiare.

La transizione digitale è la dimensione che ha inoltre consentito a CoopCulture di investire sulle conoscenze e creare nuove opportunità di professionalità, attivando importanti network con Università, Centri di Ricerca, startup creative. In questi due anni, CoopCulture ha formato molti dei propri dipendenti con l’obiettivo di sviluppare nuove performance di accoglienza e ha mantenuto i posti di lavoro, anche grazie all’accesso dei propri dipendenti (83% con contratto a tempo indeterminato) agli ammortizzatori sociali durante le chiusure. L’occupazione generata direttamente da CoopCulture è composta prevalentemente da donne e giovani. Tutta al femminile anche la governance che ha affrontato la crisi.

In occasione dell’Assemblea in data odierna, la Presidente Giovanna Barni, ha sottoposto alla votazione dell’Assemblea i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio. Giovanna Barni lascia la presidenza di CoopCulture al Direttore Centro Nord Adriano Rizzi, presentando la propria volontà di impegno, nel nuovo ruolo di Consigliere Delegato a Innovazione, Ricerca e Knowledge Management, a favore della continua innovazione e sviluppo dell’impresa cooperativa. In tale ruolo Giovanna Barni garantirà una comune visione strategica con l’impegno in ambito di Legacoop, nel ruolo di Presidente del settore Turismo, Cultura, Media e Creatività dell’Associazione (Culturmedia Lega Coop).

“La costante ricerca di innovazione e l’investimento sulle competenze rappresentano per noi una politica strutturale di sviluppo che ci ha consentito non solo di salvaguardare la nostra attività durante la crisi Covid, ma anche di guardare al futuro”, ha affermato Giovanna Barni. “Dignità del lavoro e nuove competenze basate su digitale e cultura partecipata sono le chiavi che abilitano la resilienza dei territori, ci consentono di tutelare i nostri soci, favoriscono l’inclusione di donne e giovani. Lascio la presidenza in ottime mani per dedicarmi in queste direzioni e creare nuove opportunità di sviluppo non solo per CoopCulture ma per tutto il mondo della cooperazione culturale”.