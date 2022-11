COP 27, Intesa Sanpaolo: l’Intervento di Marco Elio Rottigni

Rottigni, Chief International Subsidiary Banks Division Intesa Sanpaolo, interviene alla COP27 sulle dinamiche competitive per l'agroalimentare e lo sviluppo territoriale

La domanda globale di cibo aumenterà del 70% entro il 2050. Per soddisfarla saranno necessari almeno 80 miliardi di dollari di investimenti annuali. Secondo i rapporti statistici della FAO del 2020, con una popolazione mondiale di oltre 9,7 miliardi di persone prevista entro il 2050, 1 persona su 4 a livello globale (quindi quasi 2 miliardi di persone) è a rischio di carenza alimentare, 770 milioni di persone sono a rischio di denutrizione, mentre 1,5 miliardi di persone vivranno su un suolo con un contenuto salino troppo elevato per essere fertile. A livello mondiale, il settore agroalimentare contribuisce per circa il 4% al PIL e il 27% della forza lavoro è impiegata in questo settore. Secondo la Banca Mondiale, circa il 95% delle aziende agricole globali sono piccole aziende con meno di 5 ettari e la metà degli agricoltori non è dotata di servizi bancari.

Marco Elio Rottigni, Chief International Subsidiary Banks Division di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato nel suo intervento: “L’attento e puntuale sostegno all’Agribusiness ne è la testimonia caratterizzante. Siamo convinti che la nostra esperienza internazionale nei settori della Finanza Sostenibile e dell'Agro-Impresa possa accelerare il trasferimento di conoscenze verso un settore agricolo ecosostenibile, capitalizzando i talenti locali in Egitto, dove siamo presenti attraverso ALEXBANK. Il nostro approccio eco-friendly, basato su un solido patrimonio di competenze e strumenti, si riflette nell'operato della International Subsidiary Banks Division (ISBD) che dirigo. L'ISBD presidia le attività del Gruppo in 12 Paesi dell'Europa centro-orientale e del Nord Africa, con 21.000 colleghi, 7 milioni di clienti, circa 1.000 filiali e 65 miliardi di Euro di asset.

Il Gruppo - continua Rottigni - vanta inoltre una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate in 25 Paesi, nelle aree in cui si registra il maggior dinamismo delle imprese italiane.Intesa Sanpaolo affronta i progetti agroalimentari in termini sia di opportunità di business sostenibili che di approccio olistico allo sviluppo sostenibile, riconoscendo il ruolo centrale dell'agricoltura. Vorrei sottolineare che, insieme all'Italia, l'Egitto è sicuramente il Paese che ci permette di valorizzare e arricchire fortemente la nostra esperienza nell’Agroalimentare. L’Egitto funge da naturale “ponte” di collegamento ai Paesi dell'Area Mediterranea, compresi i Balcani occidentali, assumendo un ruolo sempre più cruciale nell’Area.Il finanziamento dell'agrobusiness è stata costantemente una delle priorità di lunga data di ALEXBANK, confermando il suo pieno sostegno in particolare ai piccoli agricoltori. L'obiettivo è quello di fornire soluzioni finanziarie e non finanziarie innovative, in grado di supportare lo sviluppo economico integrato, l'inclusione finanziaria e la sostenibilità ambientale, per contribuire all'attuazione della ‘Vision 2030’ dell'Egitto e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.”L'agricoltura è una delle componenti principali dell'economia egiziana in quanto contribuisce a circa l'11,3% del PIL del Paese nel 2021 (Banca Mondiale), al 28% dei posti di lavoro (USAID) e a oltre il 55% dell'occupazione nell'Alto Egitto (USAID)."