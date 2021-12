Cosmoprof a Mumbai: l’industria cosmetica indiana torna protagonista

Si terrà il 16 e 17 dicembre 2021 presso l’Hotel Sahara Star di Mumbai la seconda edizione di Cosmoprof India. La manifestazione, frutto dell’adattamento del format internazionale Cosmoprof alle peculiarità del mercato indiano, grazie al lavoro degli organizzatori, BolognaFiere e Informa Markets India Pvt Ltd, è diventata il punto di osservazione privilegiato per comprendere come si sta trasformando l’industria cosmetica nel paese.

Nuove opportunità

Dopo il lancio nel 2018, Cosmoprof India offre opportunità di networking e business ai principali stakeholders del mondo beauty. In manifestazione è possibile scoprire le novità dei vari settori e partecipare a dimostrazioni dal vivo e a convegni sui temi più attuali. Tra i brand presenti quest'anno a Cosmoprof India, Amazon, Myntra, Purplle, Marico, Hindustan Unilever, Lakme Lever, Kama Ayurveda, mCaffeine, Mamaearth, e molto altri.

"Per la prima volta dopo la pandemia, Cosmoprof India riunisce brand, compratori, retailer e distributori per aiutarli a scoprire come l'industria cosmetica indiana sta reagendo agli strumenti digitali più innovativi, ai nuovi canali di distribuzione e alle abitudini dei consumatori post-covid", ha affermato Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere. "Siamo pronti a ritornare alle normali relazioni di business per rilanciare il settore, nel rispetto delle normative sulla sicurezza". Yogesh Mudras, Amministratore Delegato di Informa Markets in India, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di ospitare l'edizione 2021 in presenza dopo un intervallo di 2 anni e mezzo. Quest'anno ci aspettiamo la partecipazione di oltre 100 aziende e più di 4.000 operatori nel settore della bellezza e della cosmesi. Cosmoprof India funge da trampolino di lancio per nuovi prodotti e soluzioni all'avanguardia. Attraverso la nostra fiera, aiutiamo gli espositori a presentare le loro principali novità ed esperienze di successo. Come organizzatori, abbiamo implementato una serie di misure affinché i nostri espositori e i partecipanti possano godersi la manifestazione senza preoccupazioni, e continueremo a monitorare l'evoluzione della situazione al fine di garantire un'esperienza di business sicura e di alto livello". L'industria cosmetica indiana è stata valutata a 1.080 miliardi di INR a partire dal 2020, con un trend di crescita del 6,8% su base annua. I partecipanti a Cosmoprof India potranno condividere le informazioni e le caratteristiche di questo mercato in rapida espansione con esperti internazionali.

Gli attori

Tra gli altri, saranno presenti: Mr Pushkaraj Shenai - CEO & Executive Director, Lakme Lever; Ms Sukirti Patnaik - Founder & MD, Indulge The Salon; Mr Blessing A Manikandan - CEO, TONI & GUY, South Asia; Mr Samir Srivastav - CEO - Jean Claude Biguine Salon & Spa; Mr Sachin Kamat - Director - Enrich Beauty; Mr Samay Dutta - Owner - Looks Salon, Ms. Rekha Chaudari, GLOBAL WELLNESS AMBASSADOR INDI; Ms. Spoorthi Shetty; CEO, B Blunt; Mr Aniket Gandhi, Director, R&D, Personal Care (Skin Care, Colour Cosmetics), UNILEVER; Ms Soumi Dey Sarkar, Head R&D, Kama Ayurveda; Mr Puneet Dudeja, Director of New Business (South Asia), WGSN; Ms Diipa BüllerKhosla, Influencer & Founder of indē wild; among many others. Attendees include Masaba Gupta, renowned designer and Founder Masaba by Nykaa; Namrata Soni and Ojas Rajani,