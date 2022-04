Credem, con UCSC per la buona informazione in ambito sanitario

Credem presenzierà agli incontri sulla comunicazione della salute promossi dall'Università Cattolica del Sacro Cuore

Credem, tra i principali Gruppi bancari nazionali e tra i più solidi d’Europa, con l’obiettivo di ribadire l’impegno a sostenere iniziative che favoriscano l’informazione corretta e consapevole anche in settori di grande rilievo come la salute, nell’ambito del progetto Opinion Leader 4 Future nato dalla collaborazione tra l'Università Cattolica del Sacro Cuore e le media relation della banca per indagare il ruolo dei leader d’opinione nel panorama informativo nazionale ed internazionale, parteciperà al ciclo di incontri organizzato dall’Ateneo dal titolo “Professioni e trend della comunicazione della salute”.

L’iniziativa, che prenderà il via il domani 28 aprile, ha l’obiettivo di rappresentare un momento di dialogo e confronto su cosa significhi comunicare la salute oggi, quali siano gli sbocchi professionali e le competenze richieste ai giovani che vogliano avvicinarsi a questo settore, quali i percorsi informativi degli utenti e le modalità di formazione dell’opinione su questi temi.

In particolare, per Credem interverrà Andrea Mazzini, Team Leader Welfare e Lavoro, che ha commentato: “Siamo da sempre convinti che le aziende abbiano un ruolo decisivo per aiutare le persone ad orientarsi nella società, anche attraverso l’identificazione di fonti di informazione autorevoli ed utili. Tutto ciò è ancora più vero in un ambito come quello della salute in cui, dal nostro punto di vista, l’informazione rappresenta un elemento di welfare aziendale importante su cui investiamo da tempo”.

Gli incontri si terranno in modalità virtuale, sono aperti al pubblico e gratuiti e sono organizzati nell’ambito di Cogito Ergo Work - Facoltà di Lettere e Filosofia, Stage & Placement in collaborazione con il Master in Comunicazione Sanitaria dell’Università Cattolica. I webinar si terranno sulla piattaforma Webex. Gli iscritti riceveranno via e-mail il link per accedere agli incontri.