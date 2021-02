Crédit Agricole Italia, con Ambienta SGR nell’acquisizione di Caprari SpA

Crédit Agricole Italia insieme ad Ambienta SGR nell’acquisizione di Caprari SpA con il primo Sustainability-Linked Loan.

Crédit Agricole Italia, con il ruolo di Mandated Lead Arranger, ha finanziato assieme ad un pool di Banche l’acquisizione della maggioranza del gruppo Caprari da parte di Ambienta SGR, il più grande fondo europeo di Private Equity focalizzato sulla sostenibilità.

Il gruppo Caprari, con sede a Modena e oltre 75 anni di storia, è leader mondiale nella produzione e distribuzione di pompe centrifughe e motori per il ciclo integrato dell’acqua. Il Gruppo, ha continuamente ampliato e diversificato la propria offerta per rispondere con prodotti e servizi innovativi alle specifiche e mutevoli esigenze del mercato in cui opera. Attualmente Caprari commercializza i propri prodotti in oltre 100 Paesi avvalendosi di due stabilimenti produttivi in Italia ed uno in Turchia e di circa 600 dipendenti.

Il Gruppo affronta una problematica ambientale di assoluto rilievo e attualità: l'approvvigionamento e la distribuzione efficiente dell’acqua, una risorsa vitale e scarsamente disponibile che registra una crescente domanda a livello globale.

L’operazione rappresenta anche la prima acquisizione in Italia realizzata attraverso un Sustainability-Linked Loan ("SLL"), messo a disposizione dal pool di Banche, che consentirà al Gruppo di beneficiare di una riduzione del costo del finanziamento al raggiungimento di predeterminati obiettivi ESG e di sostenibilità.

Grazie al supporto congiunto di Ambienta e della famiglia Caprari, il Gruppo potrà sviluppare ulteriormente la propria presenza commerciale promovendo un progetto industriale in cui l’M&A rappresenterà una leva di crescita straordinaria.

Crédit Agricole Italia si conferma al fianco delle imprese per sostenere il tessuto imprenditoriale. Sempre forte la volontà di proporsi quale partner di riferimento, non solo finanziario, al fine di individuare nuove opportunità di sviluppo, offrendo servizi di consulenza e soluzioni su misura.