Danese: "Tim punta sulla sostenibilità con infrastrutture eco-efficienti"

Festival dello Sviluppo Sostenibile, Tim investe nella sostenibilità con azioni concrete

Ha preso il via l'edizione 2023 del Festival dello Sviluppo Sostenibile, evento organizzato e promosso da Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e volto a promuovere la cultura della sostenibilità, sensibilizzando e mobilitando i cittadini sulle problematiche e le opportunità connesse al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030.

Anche quest’anno TIM sostiene il progetto, inaugurato ieri a Napoli con l’appuntamento “Lo Stato e le Regioni per lo sviluppo sostenibile e il superamento delle disuguaglianze: dal PNRR ai fondi europei per la coesione”. A prendere parte all'incontro, tra gli altri, Enrica Danese, direttore Institutional Communication, Sustainability & Sponsorship di TIM, che ha voluto sottolineare come per l'azienda il tema della sostenibilità sia non solo importante, ma prioritario.

"Tim punta sulla sostenibilità con azioni concrete. Lo fa investendo nella realizzazione di infrastrutture eco-efficienti che producono un impatto positivo sulla collettività e portano sviluppo sul territorio". Quello per la sostenibilità, afferma Danese, è un impegno preso con lungimiranza più di quattro anni fa e che ha reso possibile, ad esempio, la nascita del Polo Strategico nazionale, che proprio grazie ai data center di TIM potrà trainare l'evoluzione della Pubblica Amministrazione.

TIM investe nella sostenibilità "anche ricorrendo all'acquisto di energia rinnovabile e attivando pratiche di economia circolare" ha aggiunto Danese. "E lo facciamo sempre più in collaborazione con altri soggetti: dopo decenni di competizione, è giunto il momento di collaborare per raggiungere insieme risultati importanti. Lo dimostrano best practice come OpenEs, a cui aderiamo per la realizzazione di una supply chain sostenibile, ma anche Inwit, con cui realizziamo infrastrutture condivise per la rete mobile".

In conclusione, il direttore Institutional Communication, Sustainability & Sponsorship di TIM si è pronunciato sul tema delle città intelligenti, definendole un bene per la collettività ma con le dovute accortezze da parte delle Amministrazioni: "Le smart city sono città semplici ed efficienti" conclude, "una rappresentazione chiara di come il digitale può produrre impatti positivi sulla collettività. Le Amministrazioni, però, devono aver ben chiari gli obiettivi, identificare i bisogni principali di persone e territori perché dai dati si realizzino benefici realmente rilevanti. Come quelli che abbiamo portato già in molte città italiane".