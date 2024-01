Datrix, Martina Costa nominata nuova CMO del Gruppo

Datrix, annunciata la nomina di Martina Costa come nuova CMO del Gruppo

Datrix, società quotata sull’Euronext Growth Milan specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning, comunica la nomina di Martina Costa come nuova CMO del Gruppo, a diretto riporto di Fabrizio Milano D’Aragona, CEO e Co-Founder Datrix, che ha così commentato: “Il 2024 sarà un anno decisivo per lo sviluppo dell’AI e assisteremo sempre di più all’impatto di questo nuovo paradigma in ogni mercato e settore industriale. Datrix, che da anni investe in applicazioni e realizza progetti significativi in questo ambito sia in Italia che all’estero, non può che essere protagonista di questo cambiamento. All’aumentare dell’interesse e del rumore intorno all’AI corrisponde però una crescente necessità di informazioni qualificate per evitare anche che si crei confusione nelle imprese e un gap crescente tra realtà che affrontano le sfide dell’AI a velocità diverse. Per questo motivo in Datrix crediamo in una comunicazione che possa contribuire a creare una “AI Simbiotica” che avvicini realmente il mondo delle tecnologie di AI alle attività di business delle aziende, generando un impatto economico e sociale sostenibile. Per farci sempre più portavoce di una comunicazione autorevole e qualificata dell’AI, la nomina di Martina Costa come nuova CMO è il primo, fondamentale passo in un percorso che ci siamo prefissati: investire in una strategia di Marketing e Comunicazione dal respiro più ampio, che dia reale contezza della nostra visione”.



Martina Costa arriva in Datrix con un ricco background nell’ambito del Marketing e della Comunicazione: un percorso di studi umanistico in Italia e a New York; MBA al Politecnico di Milano; oltre un decennio di esperienza aziendale maturata nella definizione di strategie di posizionamento e rebranding in settori diversi (dall'Entertainment al CPG, dal Luxury Retail al Media) con ruoli significativi in realtà internazionali tra cui Sky, Mattel e WPP. Grazie alla sua storia formativa e professionale così trasversale e diversificata, Martina Costa offrirà un contributo distintivo al team di Datrix. Il suo ruolo sarà infatti essenziale, non solo per la ridefinizione strategica del brand del Gruppo Datrix, ma anche per orchestrare e far evolvere le nuove strategie di comunicazione e posizionamento delle singole tech company, in linea con il programma di espansione e consolidamento nei mercati internazionali, soprattutto in USA e MENA.



Martina Costa ha così commentato: “È un momento di slancio irripetibile per il mercato dell’AI: a livello globale si stima che l’AI produrrà entro il 2033 un aumento del PIL pari al 7% e che il 40% delle attività produttive ne verrà impattato in qualche modo. Il mondo si avvicina al principale punto di svolta tecnologico della propria storia e le decisioni dei leader di qualunque azienda saranno centrali per disegnare il futuro della società. Sono quindi entusiasta di poter essere, grazie al mio nuovo ruolo in Datrix, al centro di questa rivoluzione culturale epocale e di poter imparare sul campo, lavorando a fianco di professionisti del calibro del Professor Enrico Zio, Direttore Scientifico di Datrix. Sono convinta che il rebranding del Gruppo, così come le nuove strategie di posizionamento e di marketing che vedranno la luce nei prossimi mesi, potranno sostenere l’ecosistema Datrix nel percorso di crescita internazionale. Le competenze verticali delle 2 companies del Gruppo si concilieranno con una prospettiva più sfaccettata, in linea con lo spirito di un nuovo Umanesimo Digitale”.