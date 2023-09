De Nora e ACWA Power: MOU per accelerare desalinizzazione in Arabia Saudita

De Nora, firmato MOU con ACWA Power per accelerare il processo di transizione energetica e desalinizzazione dell'acqua in Arabia Saudita

Industrie De Nora (“De Nora”), multinazionale italiana quotata su Euronext Milan, specializzata in elettrochimica e leader nelle tecnologie sostenibili e nell'emergente industria dell'idrogeno verde, comunica di essere stata selezionata da ACWA Power, la più grande società privata di desalinizzazione dell'acqua al mondo, quotata in Arabia Saudita, per avviare una stretta collaborazione finalizzata ad accelerare la transizione energetica attraverso la produzione di energia verde, tecnologie di disinfezione dell'acqua e delle acque reflue e la realizzazione congiunta di attività di ricerca e sviluppo di tecnologie chiave ed innovative. La partnership è stata sancita formalmente attraverso la firma di un memorandum d'intesa (MOU) siglato in occasione del Saudi-Italian Investment Forum, tenutosi ieri a Milano con il patrocinio del Ministero degli Investimenti saudita e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

"Siamo lieti di rafforzare ulteriormente la nostra lunga presenza in Medio Oriente e di confermare il nostro forte impegno e contributo alla realizzazione della Saudi 2030 Vision", ha dichiarato Luca Buonerba, Chief Marketing and Business Development Officer di De Nora. "Il portafoglio di soluzioni di Gruppo De Nora per l'acqua pulita e la produzione di idrogeno verde è ben apprezzato da ACWA, così come da molte aziende e servizi pubblici sauditi in tutta la regione che usufruiscono di acqua pulita trattata con le nostre tecnologie. Il rafforzamento complessivo delle relazioni commerciali tra le nostre aziende, grazie alla collaborazione proficua sviluppata dal governo italiano e saudita, è certamente un trampolino di lancio per ulteriori successi e per espandere la nostra posizione internazionale”.

Il Gruppo De Nora offre un ventaglio ampio e completo di tecnologie per il trattamento dell'acqua e delle acque reflue, con diverse linee di prodotti che fanno riferimento alla più avanzate tecnologie elettrochimiche dell’azienda. ACWA intende sfruttare il know-how di De Nora nell’ambito delle tecnologie di elettrodi come fattore abilitante per la produzione sostenibile di idrogeno verde. La collaborazione con ACWA si avvarrà del backlog di progetti di alto profilo di simile portata già realizzati nella regione, come il più grande impianto di desalinizzazione a osmosi inversa di acqua di mare del mondo, attualmente in corso d’opera nel contesto della seconda fase di aggiornamento dell'impianto di desalinizzazione di Al Jubail ed il più grande impianto di produzione di idrogeno verde al mondo a Neom, che utilizza l'elettrolisi dell'acqua alcalina fornita dal nostro partner di joint venture thyssenkrupp nucera AG &Co. KGaA (thyssenkrupp nucera), un'iniziativa congiunta di Air Products, ACWA power e Neom Green Hydrogen company.

"Siamo certi che lavorando in partnership con ACWA e con la guida del suo management potremmo portare a termine numerose opportunità per fornire al Paese le migliori tecnologie ai costi totali di gestione più competitivi possibili, riducendo al minimo l'impronta di CO2, garantendo un accesso facile all'acqua pulita e all'idrogeno verde", ha aggiunto Luca Buonerba.